Luis Fonsi: "No conozco a nadie que haya tenido un viaje perfecto en el amor"

Luis Alfonso Rodríguez López-Cepero (San Juan, Puerto Rico, 1978) está de celebración. Cumple 25 años de trayectoria. Un periplo en el que Luis Fonsi se ha dejado la piel sobre los escenarios, en el que se ha servido de las canciones para confesar sus miedos y en el que ha puesto a bailar a –literalmente– medio mundo cuando ha hecho lo propio con sus alegrías. Una carrera que se reivindica más allá del famosísimo Despacito y que ha puesto en alza la música latina cuando pocos apostaban por ella. Acaba de lanzar un nuevo trabajo que lleva por nombre El viaje. No es casualidad. Cada tema se titula como un enclave que ha sido importante para él. Una especie de aeropuerto con vuelos a Roma, Buenos Aires o Marbella. Lejos de lo que se podría pensar –debido a su estatus de superestrella internacional– Fonsi dedica un tiempo prudencial para reflexionar cada respuesta. Prefiere contestar a las preguntas con pies de plomo a caminar de puntillas sobre cualquier cuestión para pasar cuanto antes a la siguiente entrevista. Algo que los plumillas agradecemos enormemente. Visitará el Cartuja Center Cite (Sevilla) el próximo 9 de marzo, como parte de su gira 25 años tour.

Pregunta.12 discos, que se dice pronto, para celebrar 25 años de carrera. ¿Podría hacer un balance del trayecto?

Respuesta.El primer disco, Comenzaré, se lanzó en el 98, por eso estamos de cumpleaños... que, en realidad, si los contamos bien ya son 26 primaveras (Risas). Ha sido un viaje muy bonito. Como una bolita de nieve que ha ido creciendo y evolucionando. Probando cosas nuevas. Una trayectoria llena de sorpresas y de proyectos paralelos a la música como la televisión, el cine y los libros.

P.A lo largo de este periplo, ¿cómo ha afrontado los miedos, las dudas y el no saber qué camino tomar? Toda esa cara B que no se ve.

R.Uno le puede sacar una cara B a todo y en cualquier profesión, porque crecer y evolucionar tiene sus riesgos. Grabé mi primer disco con 17 años y llevo toda una vida trabajando, viajando y cantando. Como todo ser humano, me he tropezado y me he enfrentado a situaciones personales que han podido afectar a lo profesional. Pero eso también es lo bonito de la vida. Que uno se tiene que adaptar, saber equilibrar todo, mantener los pies en la tierra y tener ganas de aprender. Ahora que llegué a este aniversario de los 25 años, me obligué a mirar hacia atrás, a reflexionar sobre lo vivido y siempre recuerdo todo con una sonrisa. He podido marcar momentos bonitos en la música latina, he cantado en lugares que me hacía mucha ilusión conocer y he vivido experiencias que jamás podré olvidar.

Despacito' nunca me cambió. No me desubiqué, simplemente la traté como una canción más"

P.El disco está compuesto por doce destinos. Por cercanía, nos vamos a centrar en Andalucía, composición que dedica a su mujer. ¿Se ha planteado postular para promocionar nuestra región?

R.(Risas) Siempre he tenido mucha conexión con Andalucía por el parecido con mi tierra. Desde el comienzo de mi carrera, la relación con España ha sido muy honesta, bonita y firme. Pero cuando tuve la oportunidad de visitar Andalucía como que pensé: caramba... esto se parece a San Juan. Y años después conocí a una cordobesa que me llena la vida de ilusión y he formado una familia con ella. Esta canción es como un desahogo y me atrevería a decir que es la más personal de toda mi carrera. Aunque, como dice, se la dedico a ella, creo que mucha gente se puede sentir identificada. Básicamente, lo que digo es que me tuve que equivocar y sufrir para darme cuenta que mi destino eres tú. Por eso uno de los versos dice Gracias, vida, Andalucía me devolvió el amor. La verdad es que no conozco a nadie que haya tenido un viaje perfecto en el amor. Todos tenemos que atravesar ese camino, aprender, crecer y madurar. De eso trata el tema.

P.Sin salir de la comunidad, comparte otra canción –Marbella– con don Omar Montes. ¿Cómo ha sido colaborar con alguien tan llamativo como él?

R.(Risas) A mí me encanta la gente llamativa y buena. Trabajar con Omar ha sido hermoso. Es un tipazo, un profesional talentosísimo, lleno de vida y de alegría. Era lo que me hacía falta en esta canción. Esa inyección de energía. Es una composición alegre, para bailar, disfrutar y convertir un día lluvioso en verano. Eso simboliza Marbella. Cuando estaba componiendo esta especie de merenguito pop me di cuenta que necesitaba ese push de fuerza. Una voz pintoresca como la de Omar. Cuando se lo propuse me dijo: mañana me meto al estudio. Es una canción que le da mucha vibra al disco y un chute de energía a esta gira.

P.Omar Montes pertenece a una nueva generación de artistas que viene pisando fuerte, como referente que es para muchos ¿cree que hay espacio para tantos nuevos talentos?

R.La música, la vida y el mundo evolucionan. Llevo más de 25 años en esta industria y he visto como un casete se convirtió en un CD, como un CD se convirtió en un mp3 y como un mp3 ahora es cualquier cosa. Antes íbamos a las tiendas, hacíamos firmas de discos y firmábamos los pósteres de nuestros seguidores. La comunicación ha cambiado, pero lo que no cambia son las canciones. Menos aún una buena composición. Cambia el cómo la buscamos, la digerimos y la escuchamos. Me encanta que haya nuevas generaciones haciendo buena música. Ahora es más fácil poder hacerla y compartirla, pero no significa que sea más fácil que le guste a la gente. Al revés. Ahora el público tiene más opciones e información. Hasta cierto punto nos obliga a nosotros, los creadores, a dar buen contenido. Creo que, por eso, hemos visto una ola de nuevas generaciones haciendo cosas más arriesgadas. Me ha inspirado mucho colaborar con artistas que han sido un icono para mí. Me da esa misma ilusión trabajar con gente nueva.

P.Despacito ha sido un antes y un después en su carrera, ¿cómo es el después?... el seguir creando para enganchar y conectar con el público.

R.Pues, en realidad, nada cambia. Por supuesto que la canción marcó un antes y un después, pero mi ritmo de trabajo, mi manera de hacer música, de tratar a la gente, mi perspectiva no ha cambiado. Lancé Despacito cuando llevaba casi dos décadas de carrera. Esos primeros años de tener un hit, que la gente te conozca por la calle, hacer conciertos, ganar premios... eso ya lo había vivido. Estaba preparado para enfrentarme al éxito de Despacito. Lo cierto es que nunca me cambió, no me desubiqué, simplemente la traté como una canción más. El público me dio la oportunidad de tener un éxito global, de conocer lugares donde la música en español nunca había llegado y me dije: hago mi maleta, afino mi guitarra y me voy. Por supuesto que reconozco que no es una canción más. Cambió muchas cosas, pero yo no lo hice ni pretendo hacerlo.

Grabé mi primer disco con 17 años y llevo toda una vida trabajando, viajando y cantando"

P.Hace poco estrenó en Estados Unidos el largometraje Say a little prayer. Cinta que comparte título con una canción de Aretha Franklin y que protagoniza. ¿Cómo llegó la actuación a su vida?

R.Sin buscarlo. Llegó el libreto a mis manos y empecé a leerlo un poco cerrado a ejecutarlo. Me decía que eso no era para mí y que no tenía tiempo de ponerme a hacer una película. Pero la realidad es que me enganché y conecté con la historia y con el personaje. Podía ser un buen primer paso en el cine y me lancé de pecho. Me involucré en el papel y en la música como productor ejecutivo. Se ha estrenado en Estados Unidos, en República Dominicana y en Puerto Rico. El año que viene se lanzará en diferentes plataformas y, aunque no se muy bien cómo va la distribución, espero que pueda llegar a España.

P.Aquí lleva años ejerciendo el papel de coach en el programa La Voz. ¿Qué se siente al apretar el botón y girar la silla?

R.Me gusta mucho el formato de La Voz. Me parece que es muy bonito, familiar y positivo. Aunque sí es un concurso, lo veo más como una plataforma para crecer y para aprender. Algo así como una masterclass para principiantes. No es la actitud correcta entrar en el programa pretendiendo conseguir el éxito de la noche a la mañana. Uno tiene que entrar con ganas de aprender y con la idea de usar este escenario y esta oportunidad al máximo para seguir luchando y para seguir caminando en este mundo. Me llena de ilusión poder ser parte del viaje de cada participante. Cada historia es completamente diferente. Algunos llevan una vida entera tratando de ser escuchados y han cantado en todos lados. En hoteles, en cruceros, en clubs, en la calle. Y al mismo tiempo hay gente que lo hace por primera vez. Artistas que no tuvieron el apoyo de su familia o que vienen de un pueblito pequeño donde no cuentan con oportunidades. Estas historias me llenan de ilusión, porque yo también quise que me abrieran esa puerta.

P.Si no se hubiera dedicado a la música, le habría gustado dedicarse a la Fórmula 1.

R.Me encantan los deportes. Siempre ha sido mi segunda pasión. Por suerte, me di cuenta a una edad muy temprana de que no era excelente en ninguno (Risas). Por ejemplo, jugaba bien al béisbol, pero no lo suficientemente bien como para dedicar mi vida a ello. Lo de la Fórmula 1 llegó ya de adulto a mi vida. Soy fanático de los coches, de la velocidad, y me parece increíble lo que hacen los pilotos. Entiendo el deporte, le tengo muchísimo respeto y lo sigo. Pero es como un sueño de niño loco (Risas).