Las principales editoriales de nuestro país han ido desvelando durante este mes de diciembre cuáles serán sus apuestas para inaugurar el año 2021. Los libros que nos harán viajar, pensar, relajarnos y emocionarnos en un mundo, por ahora, todavía sometido a toques de queda y confinamientos parciales. Así, nombres nacionales como los de Javier Marías, José María Merino, Cristina Fallarás y Manuel Jabois; internacionales como ;la recuperación de la obra de Albert Camus y de Amos Oz, y a la influencia definitiva del mundo audiovisual en la repercusión de la producción literaria parecen que llenarán las estanterías del primer trimestre del año.

Este último caso, el de la potente industria audiovisual, sobre todo con esta nueva edad de oro de las series, como escaparate perfecto para los libros, es el que explica la recuperación de la obra de 1983 de Walter Tevis, Gambito de dama, por Alfaguara. Una historia, la de Beth Harmon, una peculiar y talentosa ajedrecista, que ha sido popularizada en este 2020 por una serie de Netflix y que la editorial publicará el 21 de enero.

En narrativa internacional, Alfaguara también tiene previsto la publicación de Delatora, la última novela de la escritora norteamericana, y reciente premio Pepe Carvalho, Joyce Carol Oates; ¿Qué es El instinto?, de Ashley Audrain, un thriller psicológico que se publicará en más de treinta países el próximo año; La escritora, de Auður Ava Ólafsdóttir, novela ganadora del Premio de los Libreros de Islandia; y, dentro de la colección Alfaguara Negra, Quirke vuelve con una historia en el norte de España, Quirke en San Sebastián, de la mano de Benjamin Black (John Banville), entre otros lanzamientos.

Entre las novedades nacionales lanzarán La tienda de la felicidad, de Rodrigo Muñoz-Avia, título que la editorial se atreve a calificar como “el libro más divertido que vas a leer este año”; la segunda novela de Manuel Jabois, Miss Marte; Noticias del antropoceno, el último libro del Premio Nacional de Narrativa, de la Crítica y miembro de la Real Academia Española, José María Merino; y Tomás Nevinson, lo próximo del también académico y multipremiado Javier Marías, donde los lectores se reencontrarán con algunos personajes conocidos del universo narrativo del autor.

Siguiendo con la factura nacional, la editorial Espasa sacará a la luz en pocos días Delparaíso, de Juan del Val, y Seix Barral el debut literario del guionista Daniel Remón –suya es la adaptación al cine de Intemperie, el libro de Jesús Carrasco, por la que se llevó un Goya– con la novela Literatura. Carrasco, de hecho, también lanza nueva novela en febrero con Seix Barral, Llévame a casa, una emotiva historia sobre la familia, los lazos que nos unen y las heridas que nos distancian.

Antes, este mismo mes, y con Ediciones B llegará El evangelio según María Magdalena, de Cristina Fallarás, una novela histórica al mismo tiempo que una recreación del Evangelio perdido del que apenas se conservan un par de fragmentos. Mientras, con el sello Ariel, Espido Freire sigue a otra mujer en Tras los pasos de Jane Austen, una obra a medio camino entre el ensayo y el libro de viajes. Ensayos también sacará Lumen con el Caliente de Luna Miguel; Grijalbo con Los reyes también lloran, de Jaime Peñafiel, con Juan Carlos I como protagonista; y Sexto Piso con Desmorir, obra con la que Anne Boyer ganó el Premio Pulitzer de No Ficción 2020.

En el apartado internacional, 2021 verá la nueva novela del ganador del Man Booker International y siempre entre los candidatos al premio Nobel, David Grossman, ya que Lumen publicará La vida juega conmigo. Además, este sello saca a la luz ocho relatos excepcionales de un joven Marcel Proust que han permanecido inéditos durante más de un siglo con El remitente misterioso y otros relatos.

Anagrama hace lo propio con la tercera parte de las Antimemorias de Alfredo Bryce Echenique, Permiso para retirarme; Random House devuelve a las estanterías a Chuck Palahniuk –autor de El club de la lucha– con una sátira macabra y deforme de Estados Unidos en El día del ajuste; y Siruela el legado de Amos Oz publicando la última conferencia que ofreció el israelí –en la Universidd de Tel Aviv en junio 2018– bajo el título de Las cuentas aún no están saldadas.

Los autores extranjeros de negro y de thriller histórico cobran protagonismo en los diferentes sellos. Así, si Anagrama saca el Tres de Dror Mishani; Salamandra apuesta por la novela de culto y best-seller internacional Seis Cuatro, de Hideo Yokoyama; El hombre de Calcuta, de Abir Mukherjee, primera entrega de una serie protagonizada por el capitán Sam Wyndham y el sargento Banerjee que consta ya de cuatro novelas y se ha traducido a una decena de idiomas; o 1794, de Niklas Natt och Dag, segunda parte de una trilogía que ha revolucionado el thriller histórico y promete convertirse en un fenómeno mundial.

Otro thriller, en este caso médico y con escalofriantes reminiscencias al pandémico presente, es por el que apuesta Ediciones B con El día del fin del mundo, del ganador del Premio Pulitzer, Lawrence Wright. Un presente, y un futuro, al que mira Bill Gates en Cómo evitar un desastre climático, que publicará Plaza & Janés en febrero.

El primer trimestre de 2021 también se dibuja especialmente interesante en las recuperaciones. Así, Destino publica una edición revisada de El nombre de los nuestros, de Lorenzo Silva; Debate recopila los artículos de Albert Camus para el periódico de la Resistencia Combat (1944-47) en La Noche de la Verdad y Nova recupera un gran clásico de la ciencia ficción feminista que lleva 30 años descatalogado, El hombre hembra, de Joanna Russ.

La literatura de género también celebrará 2021 con su última sensación, Tamsyn Muir, que trae su Gideon la Novena, ganadora del Premio Locus 2020 al debut del año y finalista de los premios Hugo, Nebula y World Fantasy; y con el lanzamiento de Ready Player Two, de Ernest Cline, el libro con la preventa más alta de la historia de Estados Unidos, no en vano es la esperada secuela de Ready Player One, el best seller mundial que Steven Spielberg convirtió en película.