Libros: Nace una nueva editorial con el mar como protagonista

“Desde 'La Odisea', no ha habido generación sin una ensoñación náutica, sin una isla misteriosa a la que siempre se quiere volver”: bajo esa premisa, y con el nombre de un personaje de Josep Conrad, echa andar Almayer. Un nuevo sello editorial que nace con el mar como brújula absoluta. Esa voluntad monográfica, que para muchos sería limitante, se concibe desde la casa como una ventaja: “Al tener un foco temático muy claro, podemos saltar de género y registro y hacer que encaje en el catálogo -afirma el editor de Almayer, Tomy Pelluz-. Nos preguntan a menudo si sólo vamos a hacer libros relacionados con el mar, si eso no es ponerse un límite demasiado justo. Nuestra respuesta es siempre la misma: el foco es el mar y el mar (editorialmente hablando) es inagotable”.

Así, desde Almayer piensan que existe una “discrepancia entre lo profundamente relevante que es el mar desde cualquier perspectiva: histórica, política, económica, artística, etc. y el volumen de títulos que se publican en español. Me atrevería a decir -continúa Pelluz- que no sólo es una cuestión de volumen sino de tratamiento, de perspectiva. Vemos en librerías francesas, inglesas, estadounidenses, noruegas... libros fascinantes y bellamente editados que no tenemos en español”. “No queremos decir con esto que no se hagan libros, o que no se hagan bien, se hacen -puntualiza-; pero creemos que se pueden hacer muchos más. Y estamos convencidos de que pueden estar en la mesa de novedades”.

El catálogo de Almayer se desarrollará alrededor de tres líneas principales: ficción -incluyendo desde libros de aventuras hasta narraciones de carácter más reflexivo acerca de los viajes y la navegación-; no ficción -títulos de ensayo, historia o divulgación científica sobre el mar-; y aventura náutica -una colección que tendrá como referencia relatos de viajes y regatas-. La apuesta pretende así cubrir la publicación de títulos de carácter imperecedero, con vocación de fondo de biblioteca; que toquen la oceanografía, la biología marina o la climatología; atendiendo también a las novedades, pero con vocación de reeditar títulos descatalogados o traducir a los clásicos en esta temática.

Desde la editorial no descartan, sin embargo, publicar en un futuro títulos de otras temáticas, como literatura infantil o la creación de una “biblioteca de la casa. Al mar hay que salir preparado”, señala Tomy Pelluz.

TRAVESÍAS TRANSOCEÁNICAS, MEDIOAMBIENTE Y MUJERES PIRATAS

El nuevo sello se estrenará, de hecho, el próximo mes de febrero en el mercado editorial con dos obras Tara Tari, de la escritora y navegante francesa Capucine Trochet, y Vida sumergida, de la bióloga chilena Catalina Velasco -ambas autoras tienen previsto presentar próximamente sus libros en España-.

En el primero de ellos, encuadrado dentro de la línea 'Aventura náutica', la autora protagoniza una travesía a través del Atlántico a borde de Tara Tari, un pequeño velero de pesca de Bangladés hecho de yute y materiales reciclados: incluso una enfermedad genética que se revela preparando el viaje cobra sentido durante la aventura, que Trochet realiza sin motor, sin electricidad y sin dinero. Capucine Trochet (Tours, 1981) ha viajado en solitario desde los 15 años. A partir de su aventura oceánica, recorre el mundo para dar testimonio de la necesidad de cuidar de la naturaleza.

Vida sumergida será el otro de los títulos encargado de abrir la actividad editorial de Almayer: un ensayo que reflexiona sobre la importancia de los océanos en el equilibrio de la vida en la Tierra. Su autora, Catalina Velasco (Santiago de Chile, 1991) es bióloga marina y exploradora de National Geoprahic, además de doctora en Ciencias Antárticas y Subantárticas por la Universidad de Magallanes. Velasco usa la fotografía submarina para mostrar la belleza de los ecosistemas marinos, a la vez que explora temas como la función del océano como regulador del clima y las amenazas que enfrenta debido a la actividad humana.

Además, entre los siguientes títulos en la programación de Almayer se encuentran propuestas como Moverse con el agua, de Hannah Stowe -un ensayo literario que explora la relación del ser humano con el mar, a través de distintos escenarios y de cinco animales emblemáticos-; y Salt Blood, de Francesca de Tores, un acercamiento biográfico a una de las piratas más famosas de la historia: Mary Read.