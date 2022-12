A la sombra de la guillotina

La evocación que arrastran los tiempos de la Revolución Francesa late también en Tiempos de hielo , de Fred Vargas, d entro de la serie protagonizada por el comisario Adamsberg. En esta ocasión, una sucesión de aparentes suicidios terminan conduciendo a la Asociación de Estudio de Robespierre: un círculo de amantes de la historia en el que no se limitan a repasar artículos o hacer cinefórums en el salón, sino que se reúnen para repetir, en ciclos de dos años y con escrupulosa puesta en escena –caracterización incluida– las sesiones de la Asamblea Nacional .

Será, precisamente, ese resquicio que permite la invención el que termine dando una nota esperanzadora al libro –cumpliendo así la función máxima del invento de fabular, que no es otra que el hacernos creer contra todo pronóstico–.

#LOSLIBROSPERDIDOS: 'Encyclopédie', de Phillip Blom

Entre los motores causantes de los flujos y reflujos que trajeron los acontecimientos de 1789 está, sin duda, la publicación de la conocida como Enciclopedia de Diderot y D´Alembert. En esta ocasión, las alas de mariposa eran de papel, y los guardianes del mundo tal y como se conocía eran bien conscientes de ello. Philipp Blom realizaba en Encyclópedie (Anagrama) un recorrido por la esforzada gestación de uno de los referentes del pensamiento humano. Y no porque fuera, como indica el autor en su prólogo, la mayor enciclopedia que se hubiera publicado, ni la primera, ni la más popular. Pero sí fue la primera que osaba definir conceptos bajo un prisma humanista, libre de las bridas de la monarquía y la Iglesia. Ejemplos de esto son entradas como negres, que califica el tráfico de esclavos como “denigrante y contra la ley natural”; presse (prensa) es un alegato por la libertad de expresión, mientras que Inquisición no sólo es un artículo sobre la historia de la institución sino una condena a la intolerancia religiosa. Lo que un grupo de conocidos (Diderot, D´Alembert, Louis de Jaucourt, Voltaire y Rousseau) se propusieron en un principio para pagar el alquiler –la traducción de la Cyclopaedia de Ephraim Chambers– se convertiría en una gesta que se alargaría durante más de veinte de años.