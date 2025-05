Jóvenes robinsonas al modo de Verne o Wyss

La ficha *** 'Aventura en la isla'. Aventuras. Estados Unidos. 2022. 104 min. Dirección: Ann-Marie Schmidt, Brian Schmidt. Guion: Autumn Fiore, Ann-Marie Schmidt, Avila Schmidt, Brian Schmidt. Música: Cali Wang. Fotografía: Heatha McGrath. Intérpretes: Autumn Fiore, Avila Schmidt, Scarlet Schmidt, Ann-Marie Schmidt, Brian Schmidt, Prakriti Maduro.

Cine familiar en el más extenso y completo sentido. Los Schmidt, Anne Marie y Brian, son un matrimonio que se dedica al cine como los negocios familiares de las tiendas tradicionales: producen, escriben, dirigen, fotografían y editan sus películas que primero interpretó su hija Avila Schmidt (The Incredible Adventure of Jojo, 2014) y ahora interpreta la familia al completo: papá Schmidt, mamá Schmidt y sus retoños Avila y Scarlet Schmidt, con la ayuda -porque lo que no pueden es multiplicarse- de Autumn Fiore y Prakriti Maduro.

Un poco a lo Julio Verne de Escuela de Robinsones y otro poco a lo Johann David Wyss de La familia Robinson suiza, se cuentan las aventuras de tres hermanas huérfanas que son arrastradas por una corriente marina hasta una isla desierta en la que deben enfrentarse a múltiples desafíos. La inquebrantable unión entre las tres hermanas les permitirá afrontarlo todo.

Tono amable, correcta realización, esforzadas interpretaciones de las jóvenes robinsonas, paisajes espectaculares y ese encanto que, al menos antes, era irresistible para los niños: soñar con un mundo de aventuras en plena naturaleza sin adultos, deberes ni horarios. Un buen entretenimiento familiar.