Los horrores de la guerra

Moscú, 1948. Un niño es brutalmente arrebatado de los brazos de su madre, que nunca volverá a verlo. Pasarán los años y este niño dejará de serlo, y vivirá dentro de una poderosa estructura metálica, una armadura que le convertirá en un mito, una pesadilla que hace que sus enemigos teman hasta pronunciar su nombre… Mariscal Platónov.

Vietnam, 1969. Unas tierras destruidas, en las que el hedor del napalm, que las impregna, hace imposible pensar en otra cosa que nos sea la muerte y destrucción. Cadáveres por doquier, rostros desencajados, oscuridad. Y en el centro, un ominoso tótem. Una imagen temible, que volverá en el tiempo, rugiendo como la bestia sin mente que es.

Un salto hacia adelante en el calendario, al Afganistán del año 1987. Unas tierras ocupadas por el ejército ruso, que ha cerrado su férreo puño sobre las vidas de sus habitantes.

Ficha 20th Century Men Guion: Denis Camp Dibujo: Stipan Morian Tapa dura Color 296 págs. 30 euros Astiberri

Justo ahí, en ese momento, Platónov tendrá que lidiar con la lógica oposición a su presencia y la de sus tropas, golpeadas por violentas incursiones que siempre terminan con la balanza inclinándose hacia las fuerzas invasoras.

Y, por si esta tensión no fuera suficiente, el presidente de los Estados Unidos aparece en los televisores del país, anunciando un próximo ataque del ejército para liberar al oprimido pueblo afgano…

Un alto mandatario, Thomas Goode, que esconde muchos secretos. Ex militar y superhéroe en cuya cabeza tan solo existe una manera de arreglar los conflictos. Y para ello posee esa arma brutal que todos temen, un ser que una vez fue humano, pero que ahora arrasa allí por donde pone sus pies.

Azra es una joven y bella afgana que mantiene una curiosa relación con el militar soviético. Un tira y afloja en el que casi siempre ella sala ganando, manteniendo ocultos sus verdaderos pensamientos, ya que ella conoce el secreto paradero de algo muy preciado por Platónov, un objeto que le ha sido sustraído.

Krilov 'El Fabulador', un periodista que arriba a esta tierras para sumergirse de cabeza en un conflicto que al principio le es ajeno, pero que poco a poco se le irá metiendo en los huesos y la cabeza, compartiendo peripecias con un grupo de soldados, conociendo las curiosas costumbres de algunos y asumiendo, sobre todo, que la muerte te espera en cualquier momento.

Cuando dejamos atrás el siglo veinte, muchos de nosotros pensamos que los conflictos bélicos se convertirían en cosa del pasado… ¡Qué inocentes éramos!

Tan solo hemos de encender el televisor o mirar las noticias en nuestro móvil para saber que ese horror no se fue jamás. Ya sea con el conflicto ruso contra Ucrania o la sistemática y brutal eliminación del pueblo palestino por parte del ejercito israelí, la ucronía que el guionista Deniz Camp (Absolute Martian Manhunter) y el versátil dibujante croata Stipan Morian está más de actualidad que nunca, y si rascamos sobre la superficie que mezcla lo fantástico con la realidad, podemos identificar comportamientos, actitudes que nos serán muy, muy reconocibles en ciertos mandatarios de la actualidad.

Todos estos personajes de ficción componen un puzle en el que las piezas van encajando, dejándonos finalmente una imagen muy reconocible, y no por ello menos escalofriante.