Homenaje a los proletarios de la canción

La ficha *** 'Song Sung Blue'. Musical. Estados Unidos. 2025. 131 min. Dirección: Craig Brewer. Guion: Craig Brewer, Greg Kohs. Música: Neil Diamond. Fotografía: Amy Vincent. Intérpretes: Kate Hudson, Hugh Jackman, Michael Imperioli, Fisher Stevens, James Belushi

Dos náufragos sobreviviendo como buenamente pueden en un bote salvavidas llamado Neil Diamond. De esto trata esta película: de dos perdedores. Él (Hugh Jackman) es un ex combatiente de Vietnam y ex alcohólico que trabaja como mecánico a la vez que intenta, sin fortuna, triunfar como cantante o, por lo menos, poder vivir de ello. Ella (Kate Hudson) es una madre soltera con dos hijos que se gana la vida como peluquera y también tiene sus sueños musicales que satisface imitando a cantantes country. El único golpe de suerte de sus vidas fue conocerse en un concurso de imitadores de estrellas, enamorarse, casarse y formar el dúo Lightning & Thunder con el que, acompañados por una amplia banda, se ganaron la vida y hasta adquirieron cierta fama cantando el repertorio de su idolatrado Neil Diamond.

En 2009 Greg Kohs rodó un documental sobre ellos que ahora Craig Brewer, quien ya había tonteado con temáticas musicales con Hustle & Flow y el remake de Footloose, además de hacerlo con Eddie Murphy en Yo soy Dolemite y El rey de Zamunda, la lleva al terreno del biopic con un resultado discreto y a ratos emotivo. La primera parte centrada en el universo de imitadores de famosos, de aspirantes a estrellas que se deben conformar con reflejar las luces de las que admiran, de almas en pena sobreviviendo en el universo del entretenimiento, de los proletarios de la canción, tiene un cierto, melancólico, interés. Reflejar este universo es el mayor valor de esta película, aunque lo haga con una blandura propia del cantante al que sus protagonistas tanto admiran.

La segunda parte, más dramática, es menos interesante por no estar Brewer dotado para lo serio. Aunque la entrega de Hudson y Jackman no decae. Ellos, con sus dos muy buenas interpretaciones, y poner el foco en los menos favorecidos del universo musical, hacen el atractivo de esta película.