Gotham, día y noche

Y es que llegar a la mágica cifra de las mil cien entregas no es moco de pavo. Y Detective Comics lo ha conseguido, llevándonos al pasado, a recordar la mítica cubierta del ya muy lejano, pero inolvidable número 27, firmado por Bill Finger y Bob Kane, donde cierto vigilante oscuro hacía su aparición.

El resto es, como suele decirse, historia.

Ficha All in Detective Comics# 11 Guion Y dibujo: VV AA Grapa Color 56 págs. 6,50 euros Panini Cómics

Batman es más que un personaje, es un autentico icono. Y por este motivo trasciende al mundo de las viñetas, ya que os aseguro que no hay nadie en este planeta nuestro que no lo conozca o, al menos, haya visto alguna película en la que aparece, o vestido una camiseta con la imagen del murciélago.

Pues bien, como toda buena celebración, llega a las librerías españolas un número muy especial, en cuyo interior vamos a encontrar muy buenas historias, relatos que retratan a la perfección al personaje, con sus luces y sombras, pero ante todo mostrándolo como es el auténtico defensor de su ciudad, Gotham.

Y comenzamos este tour junto al tándem que en estos momentos ocupa los créditos de la colección, el guionista Tom Taylor y Mikel Janín, un dibujante que ya ha caminado junto a Batman, y lo conoce a él y a esta urbe a la perfección.

Pero en esta ocasión tan única, no habrá en esta historia ninguno de esos peligroso y locos villanos que suelen hacerle la vida imposible al Caballero Oscuro. La tarea en este relato será mucho más emocionante, y tiene que ver con la recuperación de una mascota…

De ahí damos un salto, y junto al dúo formado Mariko Tamaki y Amancay Nahuelpan acompañaremos a Bruce Wayne a una de esas aburridas galas a las que debe acudir para que ese personaje que ha creado, la de irresponsable playboy, se mantenga.

El problema es que debido a un error de protocolo, sentarán al millonario junto a un periodista demasiado curioso y criticón, que pone en duda la labor de Batman.

Pero claro, en Gotham hay muchos héroes que no necesitan ocultar sus rostros tras una máscara, ni llevar capa. Y en El club del cuchillo y la pistola, Greg Rucka y Álvaro Martínez Bueno nos presentan a los médicos de urgencias del hospital, en concreto a dos doctoras que de la mano nos van a conducir por una conversación repleta de golpes, laceraciones, cortes y sangre, mucha sangre. Situaciones cotidianas que suelen ver en su estresante labor.

Pero hay algo, un secreto, que nos dejará con la boca abierta…

Y como colofón a este único número, Dan Watters y Bill Sienkiewicz acompañan a Batman en La Caída, un relato que pone los vellos de punta, que sucede en segundos que parecen años, y pone al protagonista al borde de la muerte.

Como no podía ser de otra manera, el cómic nos regala una serie de espectaculares portadas alternativas que, tras soplar las velas, tan solo nos hace desear poder llegar a ver otros mil cien números.