El gaditano David B. Gil publica 'Forjada en la tormenta'

El escritor gaditano David B. Gil, que con su obra debut se convirtió en el autor de la novela histórica más leída de Amazon, publica en unos días Forjada en la tormenta, el que será su cuarto libro con Suma de Letras, el sello del gigante editorial Penguin Random House que confió en el talento del autor desde su segundo libro, publicándole, además, aquella obra seminal de un estilo y, sobre todo, un género.

Y es que el Japón feudal, que ya tratara en aquel El guerrero a la sombra del cerezo, puso las mimbres de una carrera que este 12 de mayo da un paso más con una nueva apuesta por la épica samurái en la novela histórica española gracias a la pluma de un autor convertido ya en maestro del noir japonés.

Así, tal y como ha adelantado la editorial, "Forjada en la tormenta arranca con la desaparición de cinco jóvenes entre los bellos parajes de una aldea de Japón. Yumiko, una cazadora local, y Asaemon, un maestro rastreador, unirán fuerzas para ir a su encuentro, enfrentándose a samuráis, monjes guerreros, presuntos demonios y una oscura trama instigada por los más altos poderes".

Este punto de partida es el motor de un relato que nos dibuja un detallado fresco del Japón medieval, con sus cruentas batallas por dominar el territorio, las rígidas estructuras de poder, la jerarquización social, la profunda vida espiritual, los sagrados principios de obediencia y deber, la extensión de la superchería, la explotación del débil… Así, David B. Gil concede igual importancia a lo macro y lo micro, a la épica y la intimidad, al fragor de la batalla y a la privacidad de los momentos de recogimiento, a los estragos que la lucha causa en los cuerpos y a los padecimientos del alma que provoca la pérdida, la duda o la nostalgia.

Forjada en la tormenta también es una novela sobre el amor de padres a hijos y de hijos a padres, sobre los imprevistos lazos de la amistad y el respeto, sobre las oportunidades perdidas y la posibilidad de redención, sobre el coraje, la superación personal y el aprendizaje vital, y, sobre todo, es la prueba de cómo el vigor narrativo y la voluntad de llegar a miles de lectores no están reñidos con una prosa riquísima y atenta a los matices.

Este libro, sin embargo, no es el que tenía su autor en la cabeza en un primer momento, tal y como relata en el dossier de su nueva obra. "Al concluir el manuscrito de Ocho millones de dioses (su último libro) tenía claro que mi siguiente historia no transcurriría en el Japón feudal. Así se lo comuniqué a mi agente y a mi editor, e incluso les esbocé la premisa y la trama central de esa nueva novela. Y, sin embargo, acabamos de recorrer las sendas de Ottara tras los pasos de Asaemon y Yumiko. De algún modo, cada historia elige su momento, así que mientras tomaba notas para esa otra novela no japonesa, mi imaginación insistía en arrastrarme a paisajes y personajes que me eran conocidos, quizás buscando refugio de la pandémica realidad de estos dos últimos años", confiesa.

Además, el escritor gaditano señala a un personaje histórico con el que se topó "por casualidad" como otro de los culpables para que su cabeza, finalmente, se colocara en la trama de Forjada en la tormenta. "Me refiero a Kunishige Ogen (1733-1808), la única forjadora de katanas de la que se tiene constancia, y de la que hoy día apenas se conserva alguna que otra referencia y una pequeña parte de su producción. Y es que, aunque todos los personajes de este relato son ficticios, Forjada en la tormenta no hubiera sido igual sin la figura de esta mujer perdida en los márgenes de la historia".

Huérfana en la adolescencia, hija de herrero, Ogen debió ejercer una profesión reservada a los hombrespara sacar a su familia adelante. Poco más se sabe de ella, pero "fue suficiente" para empujar a escribirel personaje de Nanami Kuroda. "Si algo me fascinó desde el principio en la figura de Ogen es que firmabasus hojas con la inscripción Onna Kunishige (女國重), Mujer Kunishige. Es decir, lejos de ocultar sucondición femenina, la exhibía como un desafío en cada una de sus obras, haciendo saber a sus poseedores que empuñaban el arma forjada por una mujer. ¿No revela este sencillo detalle a un personaje arrebatador, como lo es la propia Nanami?", se pregunta.

Sinopsis

Asaemon Hikura, maestro rastreador del clan Sugawara, es reclamado para investigar la desaparición de cinco mujeres en una aldea alejada de la capital. Los lugareños culpan de la desgracia a una criatura sobrenatural que, dicen, habita la montaña, pero Asaemon sabe bien que no existe demonio más cruel que aquel que vive entre nosotros. De esta forma, acompañado de Yumiko, una joven cazadora local que le servirá de guía y confidente, el samurái se lanzará a una búsqueda desesperada. En la misma región, Nanami, hija de un forjador de katanas, trata de ocultar su romance con el joven samurái que administra su aldea. Una relación que contraviene la ley y la voluntad de sus padres. Cuando la guerra llama a sus puertas, Nanami se ve obligada a elegir entre la lealtad hacia su familia y la persona a la que se sabe unida por el karma. Su decisión influirá de forma insospechada en el destino de las cinco jóvenes desaparecidas.

El autor

David B. Gil (Cádiz, 1979) es licenciado en Periodismo, posgraduado en Diseño Multimedia y máster en Dirección de Redes Sociales. Ha trabajado como redactor editorial para DC Comics en España y Latinoamérica y ha sido responsable de comunicación en diferentes organizaciones políticas, además de redactor en varios medios de comunicación.

El escritor autopublicó El Guerrero a la sombra del cerezo, que fue finalista del Premio Fernando Lara y única obra autoeditada en ganar un Premio Hislibris de Novela Histórica en la categoría de mejor autor Novel 2015.

Actualmente publicada por Suma de Letras (2017), esta obra continúa siendo la ficción histórica mejor valorada por los lectores de Amazon España. Su segundo trabajo, Hijos del dios binario (Suma, 2016), fue finalista del premio Ignotus y elegida como la mejor obra de ciencia ficción en español de 2016 por publicaciones como Xataka, Hobby Consolas o La Casa de El. Ocho millones de dioses (Suma, 2019), su tercera novela, ha sido galardonada con el X Premio Hislibris de Novela Histórica (mejor novela en español). Forjada en la tormenta (Suma, 2022), su cuarta novela, nos sumerge de nuevo en el Japón feudal.