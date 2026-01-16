Funny Games

Oak Valley siempre ha sido un pueblecito norteamericano donde nunca ha sucedido nada especialmente reseñable. Todos sus habitantes se conocen y, ahora que se acerca la celebración de Halloween, esperan ansiosos esa noche en la que las calles del lugar se van a llenar de fantasmas, vampiros y monstruos de toda ralea.

Ficha Cadáveres Exquisitos Vol. 1 Guion: James Tynion IV, Michael Walsh, Pornsak Pichetshote Dibujo: Michael Walsh, Marianna Ignazzi, Valentine de Landro Tapa blanda Color 144 págs. 22 euros Norma Editorial

Pero lo que los habitantes del lugar no saben es que los monstruos existen de verdad. No tienen colmillos, ni garras, ni poderes especiales.

Ellos y ellas son humanos, como nosotros, pero en vez de tener corazón en su interior tan solo existe la codicia y una frialdad hacia sus congéneres que no parece de este mundo.

Son los dueños del país, una sociedad secreta de millonarios, pertenecientes a familias de rancio abolengo que desde siempre han movido los hilos en los Estados Unidos.

Y claro, gente de esta ralea no podían llevarse bien entre ellos, por lo que la envidia y ambición han dado como oscuro fruto la celebración anual de un 'juego', por llamarlo de alguna manera. Y en esta ocasión, para no llamar la atención, el lugar elegido es Oak Valley…

Las reglas son muy básicas. Cada casa tiene un 'paladín', o mejor dicho, un asesino que deberá esforzarse en dejar tras él el mayor número de cadáveres para conseguir la supremacía de su casa en la justa, y que pueda gobernar durante un año. Obviamente, estos sicarios no son gente normal, y a algunos de ellos se les conoce por inquietantes alias. Rascal Randy, La Congregación, reclusa, Gamer Kid, Slater…

Pero claro, el odio entre las casas y la envidia que unas se tienen a otras ha hecho que la semilla de la conspiración crezca dentro el seno de una de las Casas, en concreto la perteneciente a Massachusetts, cuya representante va esforzarse al máximo por convencer a un ex militar degradado sin honores para que se convierta en su arma, y borre del mapa a todos los asesinos. Su nombre es Eduardo Torres, pero será conocido como Pistolero Solitario.

Y llega la hora de comienzo del juego…

Tras la marcha de Scott, el sheriff del lugar, los habitantes quedan a la merced de la horda de psicópatas. Veremos qué tal se las apañan Mike, un flipado empleado de gasolinera, la pareja formada por Xavier y Craig, la enfermera Laura, Audrey y su hijo Jason…

Si os entusiasmó la saga cinematográfica La Purga, este es vuestro comic, que viene firmado por dos de los geniales 'culpables' de que el género de terror esté de nuevo de moda en las viñetas, James Tynion IV (Hay algo matando niños) y Michael Walsh (The silver coin). Junto a ellos otros talentos del cómic, como Pornsak Pichetshote, Marianna Ignazzi y Valentine de Landro.

Os aseguro que, desde que se dé el pistoletazo de salida a este peculiar juego, no vais a poder apartar la mirada de las viñetas, para ver quién masacra a quién, y toda una tela de araña que se irá tejiendo entre los miembros de las Familias.