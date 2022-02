La firma de un manifiesto convierte en causa común la ampliación del Museo

Una ampliación que nadie ha afrontado

Desde que hace más de tres décadas se empezó a hablar de la tercera fase de ampliación del Museo de Cádiz, varios son los gobiernos centrales que han dejado pasar el proyecto sin dar el paso decisivo para ejecutar las obras y convertir así el Museo Provincial en un centro más moderno y aprovechado. Al frente del Ministerio de Cultura han estado, en diferentes etapas, ministros socialistas y ministros populares que no han movido un dedo para iniciar estas obras imprescindibles para el centro.

El último proyecto relacionado con el Museo de Cádiz e impulsado desde un gobierno central fue la rehabilitación de la Casa Pinillos, una reforma que fue inaugura el 20 de septiembre de 2011 por la entonces ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, que se puso al servicio de la celebración del Bicentenario y que, al mismo tiempo, se presentó como una ampliación del Museo de Cádiz. De hecho, es el propio museo quien gestiona este espacio que apenas abre sus puertas, desde los miércoles, unos días a la semana y que no siempre tiene exposiciones en sus salas.

Aquella actuación en la Casa Pinillos, con la recuperación de una casa burguesa ejemplo del Cádiz más pujante y comercial, pudo pasar entonces dentro de la administración pública, como la prometida ampliación. Pero no era así. Después de ese gobierno, entonces presidido por Zapatero, llegó el de Mariano Rajoy y después el actual de Pedro Sánchez, sin que ninguno de los dos ejecutivos en sus distintas composiciones hayan impulsado el proyecto que ahora se reclama por iniciativa de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz.

Su presidente defendió ayer la necesidad de este proyecto y se congratuló de las adhesiones recibidas de las instituciones gaditanas, públicas y privadas, a una ampliación que nadie ha afrontado y lleva demasiado tiempo esperando.