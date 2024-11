“Erase una vez…”

Están las grandes gestas, epopeyas que serán narradas de padres a hijos, a través del tiempo, convirtiéndose en relatos inmortales donde impera el heroísmo, enfrentado al Mal, y en el que, después de mil y una peripecias, los protagonistas logran salir bien parados, derrotando a los crueles villanos.

Ficha ¿Qué, te vienes de paseo a la Calle Peligro? Calle Peligro Guion: Tom King Dibujo: Jorge Fornés Tapa dura Color 368 págs. 43,50 euros ECC Ediciones

Y luego hay historias que nadie, o casi nadie, conoce, pero que aunque parezca increíble, en su argumento se sopesa en una imaginaria balanza el destino del mundo, de todos los mundos…

Este es uno de esos relatos.

Y curiosamente, comienza con un grupo de jovenzuelos, vecinos de la Calle Peligro, a los que todos en el lugar conocer como los Dingbats, un cuarteto de golfillos que además de tener en común su orfandad, siempre protagonizan más de una barrabasada.

Sus 'nombres' son Bananas, Guaperas, Nogordo y Krunch.

Debido a las gamberradas que suelen maquinar, casi no hay día que no se crucen en su camino la representante de la ley del lugar, la jefa Warner, a la que los chicos han apodado, con no poca sorna, como Lady Cop.

Con la labia que les caracteriza, los chicos se librarán de una buena multa por parte de la agente, que los deja marchar hacia el desierto subidos en un veloz vehículo.

Justo en este lugar aparece un inusual trío que también son protagonistas del relato. Ellos son Metamorfo, Starman (ojo, el de piel azul) y Warlord. Para poder ingresar en las filas de la Liga de la Justicia no se les ha ocurrido otra idea que, a cambio de un brazo de Metamorfo, conseguir el yelmo del Dr. Destino, y con él, traer a la Tierra a el villano de villanos, el regente de Apokolips, Darkseid…

Obviamente, el plan no sale todo lo bien que ellos esperaban y la cosa acaba con el legendario Atlas muerto, atravesado por la espada de Warlord y con un fuerte golpe que afectará de manera muy dramática a los Dingbats…

Y podría seguir, pero no quiero revelaros mucho más de esta apasionante historia en la que conoceremos a los miembros de Grupo Verde, y cómo llegaron a ser unos poderoso chavales multimillonarios; o cómo un presentador de televisión en horas bajas firma un autentico pacto con el diablo. Mientras, una oscura misión le es encomendada a un Manhunter, que inevitablemente se verá las caras en la azotea de un edificio con un hábil guardaespaldas apodado Asesino, con el que tendrá más que palabras…

¿Y qué me decís de los temidos Outsiders? ¿Existen de verdad son una leyenda urbana?

Todo esto y mucho, mucho más se esconde dentro de las páginas de este volumen que recopila la miniserie de doce entregas en la que Tom King ha vuelto a demostrar que puede con todo lo que le echen, y aquí coge a los personajes de la mítica antología 1st Issue Special y los introduce en una rocambolesca narración que Jorge Fornés plasma con talento en las viñetas.