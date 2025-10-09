Erase una vez en Midgard…

Hace años, antes que nos pasáramos el día enganchados a la pequeña pantalla de nuestro móvil, consumiendo información basura y fake news, existía algo llamado tradición oral, con la que nuestros mayores en la mayor parte de los casos, nos transmitían sus conocimientos y, sobre todo, narraban historias, anécdotas del pasado.

Ficha Marvel Must Have 104. Thor: Tormenta divina. Guion: Kurt Busiek Dibujo: Steve Rude Tapa dura Color 128 págs. 16,00 euros Panini Cómics

Justo eso es lo que le ocurre a una pareja de chicos, hace muchos años, en las gélidas tierras del norte. Entre juego y juego, se toparán con un hombre sabio, un misterioso anciano que reclamará su atención, llevándolos a través de sus palabras a un mundo fantástico, mítico. Aquel al otro lado del arco iris. A la majestuosa Asgard, donde viven los dioses nórdicos, y entre ellos su mayor héroe. Thor, el dios del trueno.

La narración los conduce a la inminente batalla entre el pueblo vikingo y los feroces Berserkis. Además, la taimada intervención de Loki, que siempre trata de perjudicar de la manera que sea a su hermano, y ahora lo hará con la ayuda de una temible tormenta que tan solo podrá ser sometida gracias a los poderes del héroe.

Pero esta no será la única ocasión en la que esta fuerza de la naturaleza y el rubicundo dios se vean las caras, ya que a lo largo del tiempo y, claro está, con la malvada sombra de Loki tirando de los hilos volverán a reencontrarse…

De las tierras nórdicas, el relato se traslada a un lugar muy lejano y, sobre todo, diferente. Una enorme jungla de asfalto, la ciudad de New York, donde el famoso grupo de héroes bautizado como Los Vengadores tendrá que verse las caras con un villano que… ¡Oh, casualidad! controla los elementos, poniéndole las cosas bastante difíciles a Thor y su alter ego, el doctor Donald Blake.

¿Podrán complicarse aún más las cosas para el Dios del Trueno?

Sí, en efecto, ya que hordas troll se preparan a las puertas de Asgard para atacar y por si esto no fuera suficiente, la peligrosa y vengativa tormenta se ha transformado en algo aún más letal, Diluvio.

Finalmente, los relatos del misterioso anciano van a llegar a su conclusión, pero sin antes narrar el viaje de la faceta humana de Thor, que viaja a Noruega. Allí conocerá a una joven que va en busca de su hermano, trabajador en una plataforma petrolífera que trata de extraer del fondo marino el preciado petróleo, sin saber que al taladrar más y más se van a dar de bruces con algo inesperado, un ente que, aprisionado, que sueña con volver a la superficie para cumplir su venganza…

Kurt Busiek, el guionista de este cómic, trajo a los cómics Marvel el bautizado como back to basics, narrar historias a la antigua usanza, bebiendo del rico pasado plasmado en las miles de páginas publicadas por La Casa de las Ideas. Y nos regaló una época en la que sus historias eran (aparentemente) más sencillas, pero no por ellos inferiores. Más bien todo lo contrario.

Del dibujante Steve Rude qué decir. Se trata de uno de los mejores artistas que nos ha deleitado con las peripecias cósmicas de su Nexus (junto al Mike Baron), y en las contadas ocasiones en las que ha realizado trabajos para Marvel o la distinguida competencia ha demostrado la genialidad de su trazo o la maestría a la hora de llevar a las viñetas cualquier tipo de situación.

Si os gustan las buenas historias, genialmente ilustradas, este es vuestro cómic. ¡Yo no me lo pensaría dos veces!