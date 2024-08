"Sólo desde la emoción se pueden generar nuevos públicos"

Con el convencimiento de que el flamenco es una materia prima infalible y que hay tantas puertas de entradas a este arte como artistas y públicos, el director del Flamenco On Fire, Arturo Fernández, afronta la XI edición de la cita Navarra, convertida ya en el evento cultural más importante de la comunidad foral y una de las citas imprescindibles del calendario jondo gracias a un modelo "único" en formato y contenido que busca "la diversidad y la convivencia", explica al otro lado del teléfono.

Así, del 23 de agosto al 1 de septiembre el festival contará más de medio centenar de artistas como Manuela Carrasco, el Ballet Flamenco de Andalucía, Jesús Méndez y El Choro, Aurora Vargas, Remedios Amaya, Farruquito, Raimundo Amador, Gema Moneo, José Maya, Califato 3/4 o los Derby's Motoreta Burrito Cachimba.

-Pasada la primera década del festival, ¿sigue vivo el fuego del On Fire?

-Sigue vivo y con más fuerza si cabe. Este año además cerramos un ciclo que iniciamos en 2021 donde nos preguntamos qué es el flamenco. Primero hemos intentado explicar que el flamenco es cante (a través de la Lírica flamenca), luego que es guitarra (con la Alzapúa) y ahora baile, con el lema Planta-tacón de esta edición.

-En este sentido, ¿qué baile se verá este año?

-Hemos querido mostrar el baile desde todos los enfoques posibles. El del bailaor invitado por el cantaor, como es el caso de Antonio Molina ‘El Choro’ que acompañará a Jesús Méndez, o por el guitarrista, como sucederá con Farruquito, que participa en Alzapúa II, la segunda propuesta de producción propia del festival protagonizada por Dani de Morón, Diego del Morao, Rycardo Moreno y Josemi Carmona. También con el bailaor solista que crea un espectáculo en torno a otro autor, como ha hecho José Maya con Mark Rothko, o desde la complejidad del gran formato, para lo que tendremos al Ballet Flamenco de Andalucía que, tras su estreno en Granada, hará el 29 de agosto en Pamplona su segunda parada con Pineda antes de ir a Bienal. Por supuesto, tendremos baile con mayúsculas con la artista más grande de nuestros tiempos, Manuela Carrasco. Y seguiremos con los recitales del Ciclo Nocturno por cuyo tablao pasará Gema Moneo o Aurora Vargas, entre otros.

-¿Cree que el baile lleva la delantera en el flamenco actual?

-Creo que el baile ha evolucionado mucho en los últimos años. Posiblemente por su plasticidad y su capacidad de llegar más fácilmente al público neófito, las compañías de baile han logrado más magnitud internacional, pero desde mi punto de vista artísticamente siguen estando al mismo nivel que la guitarra o el cante.

"Queremos mostrar el flamenco desde miradas diversas y dar cabida a todas las estéticas y éticas, a la juventud y a los veteranos, a la vanguardia y a la ortodoxia... y luego que cada uno elija su puerta de entrada"

-Ha nombrado a muchas de las figuras que forman parte de un cartel con más de 47 actividades musicales, ¿cuántos se estrenan en la cita?

-La verdad es que este año tenemos muchos nombres de artistas que no habían venido antes como Jesús Méndez, José Maya, Califato ¾, Gerardo Núñez, Aurora Vargas, Remache de Málaga o Paqui Ríos, y otros como Manuela Carrasco o Raimundo Amador, que hacía muchos años que no lo hacían. Desde luego, en nuestra voluntad está mostrar el flamenco desde miradas diversas. Por eso, estrenamos el Escenario Sabicas, que reservamos sólo para la guitarra, y tenemos también presencia mayoritaria de mujeres.

-Además de lo artístico usted presume de un programa extramusical con una quincena de propuestas que van desde el Flamenco Kids a los galardones que este año otorgan a la antropóloga de la Universidad de Sevilla, Cristina Cruces, y al especialista en patrimonio sonoro, Carlos Martín Ballester…

-Para nosotros esto es primordial. Creemos que el festival representa de manera muy clara un modelo de formato y contenido que es totalmente único. Nuestro trabajo consiste en que el público que se acerque al On Fire se emocione porque sólo a partir de aquí podemos hablar de la generación de nuevos públicos. En este sentido, tratamos de generar emoción a través de la calidad de artistas de distintas éticas, estéticas, miradas… Igualmente, nos importa mucho el concepto de comunidad y por eso trabajamos para desarrollar vínculos y acercamientos con el territorio e incorporar la sostenibilidad como eje del proyecto con acciones sociales y medioambientales.

"El On Fire es ya el evento cultural más importante de la comunidad foral. Estoy convencido que a cualquier persona con interés artístico que se le muestre el flamenco lejos de los tópicos que lo han rodeado, con un envoltorio atractivo y contemporáneo le llega", explica

-Porque, ¿qué importancia diría que tiene el festival dentro de Navarra?

-En términos cualitativos y cuantitativos, de duración, asistencia, etcétera, podemos decir ya que el Flamenco On Fire es el evento cultural más importante de la comunidad foral. Un milagro que se ha producido gracias a mucho trabajo y a una materia prima que es infalible: el flamenco. Estoy convencido que a cualquier persona con interés artístico que le mostremos el flamenco desde otro lugar, lejos de los tópicos que lo han rodeado, con un envoltorio atractivo, contemporáneo… le llega. Aquí la cultura está muy presente y a pesar de ser un territorio alejado del epicentro jondo, hemos conseguido que se genere una afición.

-Explique lo de envoltorio…

-Me refiero a que una parte del éxito está en esa diversidad. Podemos, gracias al territorio, programar sin complejo. No buscamos que la gente entienda o comprenda. Esto es posterior a la emoción. Una vez algo te emociona te interesa saber de dónde viene y eso te hace profundizar. Y eso puede despertártelo Raimundo Amador o Remache de Málaga. Por eso damos cabida a la juventud y a la veteranía, a la ortodoxia y a la vanguardia y damos vía libre para que cada uno elija su puerta de entrada al flamenco.

-¿Y siente que el On Fire se ha ganado ya el respeto y prestigio del sector flamenco?

-Lo que creo es que tenemos un modelo único en contenido y convivencia. Nos diferencia el tratamiento del diseño, la cartelería, los textos, cómo se trabaja desde marketing, la logística… Es decir, hemos implementado una metodología de trabajo que no estaba incorporada en otros festivales flamencos. Me siento muy halagado porque nos incluyan entre las citas imprescindibles del calendario jondo, pero nosotros no competimos, sólo tratamos de añadir valor a lo que se hace. Por eso, me da igual si alguien me ve como un gachó que se ha comprado un festival flamenco. Lo asumo porque respeto profundamente este arte y, en definitiva, quien gana con lo que hacemos es el flamenco.

-¿Un desafío para este 2024?

-Nos gustaría que mucha gente de Andalucía pensara en cogerse unos días de vacaciones y venirse al Norte a disfrutar de la hospitalidad y de una programación muy atractiva.