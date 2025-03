Ese dulce mal

En ocasiones, nos dejamos obnubilar por lo que viene del exterior, hecho este que por sí solo no es censurable. Lo malo es cuando no apreciamos o desconocemos las obras artísticas, y sus responsables, que han nacido en nuestra tierra.

La rápida evolución de las redes sociales y las herramientas tecnológicas han hecho que ya, para un creador, no sea necesario trasladarse a vivir lejos de su casa. Y en esta ocasión me gustaría fijar mi mirada en Chiclana y un autor de cómic al que he descubierto hace relativamente poco tiempo y cuyo talento hace necesaria una mirada sobre su ópera prima, el cómic Samhain.

Pero antes de internarnos en las peripecias de Miko y Mika, me gustaría dejar patente aquí el compromiso de Lobón Leal, que ha optado por la autoedición como método para que sus obras vean la luz. Tras un exitoso crowdfunding de su sketchbook en la plataforma norteamericana Kickstarter, se animó a hacer lo mismo con Samhaim.

Desafortunadamente, pese a la calidad y originalidad de esta, no logró conseguir el apoyo económico suficiente para editar una edición bilingüe. Pero no fue un freno en su propósito, más bien lo contrario, y tirando de ahorros se lo jugó todo a una carta. ¡Y qué carta!

Trescientas páginas de un volumen en color y blanco y negro que es una perfecta y genial tarjeta de presentación de este autor oriundo de Chiclana, al que le auguro una larga y exitosa carrera, ya que cuanta con un curriculum muy interesante en el mundo de la enseñanza (en la prestigiosa ESDIP) y la animación.

Pero os preguntaréis, ¿qué nos vamos a encontrar dentro de Samhain?

Pues bien, tal como pasamos la primera página, damos un salto a otro mundo y comienza un viaje que tan solo puedo calificar como alucinante. Y es que la isla Raisalamisuli es un lugar idílico, donde prima la naturaleza. Y justo allí vamos a conocer a esta pareja de niños, hermanos, cetáceos para más señas.

Miko es muy asustadizo, y su madre no le deja entrenar junto a ella y su hermana Mika, que ya maneja casi a la perfección la facultad por la que puede dominar el líquido elemento cuando se encuentra a su alcance.

Siempre cerca de ellos, una mascota muy especial, el pulpito Frigo, con el que se completa el trío que va a vivir una experiencia nueva desde el momento en el que Mika les confiese que ha descubierto algo el bosque de Kelps…

Este hallazgo, sin ellos saberlo, va a ser el prólogo de una aventura que los llevará a romper una de las leyes más importantes del lugar, traspasar una legendaria frontera que los separa de otro lugar. Pero desde el momento en el que los niños saborean unos caramelos abandonados junto a un trineo, automáticamente, el azúcar los convertirá en auténticos esclavos del dulzor azucarado.

El argumento de este cómic es tan apasionante e intenso que no voy a contaros nada más sobre él, tan solo señalar que a partir de su salto a esa otra realidad, el dramatis personae de este cómic se va a ver incrementado cuando conozcamos a la Srta. Diadetodoslosantos, una hechicera muy especial, con un gusto musical muy ecléctico, y que va siempre acompañada por dos fieles secuaces, un pájaro y un gatete.

Precisamente ella tiene una especial relación con el dueño del trineo estrellado, el mítico Papi, un personaje que os sonará a todos y todas, pero que poco o nada tiene que ver con cierto señor sonriente que viaja en un trineo volador repartiendo regalos a los niños que se han portado bien…

Todos estos personajes son los protagonistas de una historia con un fuerte trasfondo ecologista, en el que se defiende la pureza de la naturaleza, contra el mercantilismo de la sociedad en la que vivimos, que nos ha convertido en esclavos del consumo, reflejado en estas viñetas como Samhain, el nombre gaélico que con el paso del tiempo se ha transformado en esa celebración venida de los Estados Unidos, y que ya hemos hecho nuestra, Halloween.

Lobón Leal es hijo del manga, y sus referentes son Dragon Ball, obra cumbre de Akira Toriyama, y la casi eterna (por su duración) One piece , de Eiichiro Oda. Pero con el paso del tiempo, y a base de mucho dibujar, Lobón Leal ha desarrollado un original estilo gráfico en el que la influencia de la animación, del cartoon, es evidente.

Finalmente, para todos y todas los que queráis disfrutar de esta maravillosa obra, deciros que no la vais a encontrar en librerías. Pero no desesperéis, ya que si queréis haceros con ella tan solo tenéis que entrar en la página web www.malfariocomics.com, sello creado por un colectivo de creadores, en la que también vais a poder encontrar la revista antológica Malfario.