"Mi disco tendrá esencia latina y de Andalucía"

-ha participado en programas como 'Menuda Noche' y 'Se Llama Copla Junior' y ahora saca su primer trabajo discográfico, ¿cómo lleva la nueva apuesta?

-Lo llevo muy bien, ya ha salido en las plataformas digitales minuevo single Ponle una canción, muy pronto saldrá el videoclip y aproximadamente en un mes y medio saldrá el disco. Se promocionará durante todo el verano

-¿Cuándo comenzó a componer y grabar su disco ?

-Fue hace un año que Jesús y yo nos sentamos a hablar, él tuvo la idea de sacar mi nuevo disco y apostó por mi desde el primer momento

-¿Qué tal la experiencia grabando el nuevo videoclip?

-Pues es la primera vez que grababa un videoclip, al principio estaba muy nerviosa pero me encantó vivir esta experiencia, fue muy bonita. Fue algo dura, porque está rodada en diferentes localizaciones , una de ellas fue en una montaña y fue agotador acceder a ella, pero todo salió genial

-Anteriormente ha presentado su nuevo single a dúo con Raúl en la gala de Premios Latino de 2017 en el Palacio de Congresos de Marbella, ¿con qué otros artistas le gustaría colaborar?

-Me encantaría colaborar con India Martínez porque me siento muy identificada con ella, también Pastora Soler, al ser presentadora del programa tengo afinidad con ella

-También fue capitana en la edición, ¿cómo vivió su paso por la televisión?

-Fue una experiencia muy bonita e intensa. Al principio no me identificaba realmente como coplera pero fue un gran descubrimiento para mi. Me sentí muy cómoda

-Canta varios estilos musicales, ¿tiene algún estilo por el que se decante más?

-Aunque a mí me gusten todos, con el que me siento más cómoda y el más personal es la mezcla de pop-flamenco. Mi nuevo disco tiene esencia sureña y latina, pero albergará también rancheras y baladas entre otras.

-¿Cuál es su artista musical preferido?

-Como he comentado anteriormente, me encanta India Martínez, desde muy pequeña escuchaba sus canciones y me siento muy identificada con ella y su estilo musical, no sólo por su música, también por sus letras y su melodía

-¿De dónde proviene su pasión por la música?

-Yo canto antes que hablo, tengo vídeos siendo muy pequeñita y usaba cepillos como si fuesen micrófonos. Cada vez que tengo un problema uso la música como refugio, me tranquiliza mucho

-¿A quién le gustaría agradecer su recorrido musical?

-A mi manager y profesor de canto, Jesús Monje, a Javi Fajardo, mi profesor de piano y coproductor del disco, Antonio Carrillo, técnico de sonido y Óscar Vinader por la mezcla y masterización y a Pepe Sierra coproductor ejecutivo y Estrella Federal su compañía discográfica, además de todos los músicos que participan conmigo

-¿Algo que pedirle a la vida?

- Mi sueño es poder triunfar en la música y poder disfrutarlo al máximo cantando en grandes escenarios, sin olvidarme de terminar los estudios que curso