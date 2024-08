'Daredevil', 'Frozen' y el regreso de 'Star Wars' al cine: Disney adelanta sus novedades en el D23

'Daredevil, Born Again'

Anaheim (EEUU)/Desde un adelanto de la nueva serie de Daredevil, pasando por la presentación del arte de Frozen III, hasta la confirmación oficial de una tercera película de Los Increíbles, Disney dio los adelantos más relevantes de sus próximos estrenos durante el primer día de su convención de fans D23.

El gigante del entretenimiento reafirmó su liderazgo al reunir a más de 12.000 personas en el Honda Center de Anaheim, en el estado de California, ansiosos por ver a algunos de sus artistas favoritos y ser los primeros en presenciar imágenes inéditas de sus producciones favoritas de Disney.

"¿Quién sino Disney podría abarcar todo un fin de semana con un evento como el D23?", dijo desde el escenario el director ejecutivo del conglomerado mediático, Bob Iger, visiblemente asombrado del cálido recibimiento de los fans.

A lo largo de casi tres horas, la empresa de entretenimiento reunió a protagonistas, creadores y productores de proyectos muy esperados de firmas como Pixar, Marvel o Walt Disney Pictures.

Pixar

Pixar fue el estudio con mayores novedades de la noche al confirmar que está trabajando en la tercera parte de la película sobre la familia de superhéroes Los Increíbles con Brad Bird en la dirección.

También anunció Hoppers, un filme original que seguirá la historia de un humano y un castor que intercambian cerebros, así como el estreno de Dream Productions, una serie basada en el universo de Del revés, que explorará "el estudio donde se hacen los sueños" de Riley, su personaje principal.

Toy Story 5 / Disney

Además, se mostró una primera imagen de Toy Story 5 y como avance el director y guionista encargado de la película, Andrew Stanton, destacó que los entrañables juguetes de la franquicia tendrán que disputar la atención de los niños frente a los dispositivos tecnológicos.

La apuesta de Marvel por la televisión y el regreso de Star Wars al cine

Sin grandes anuncios pero con sustanciales adelantos visuales, Marvel brilló en el encuentro gracias a series como Daredevil: Born Again, en la que estuvo presente parte de su elenco como Charlie Cox, Jon Bernthal o Deborah Ann Woll, así como por Ironheart, ambas previstas para 2025.

El actor mexicano Diego Luna, más conocido como Cassian Andor en el universo de Star Wars, tomó el escenario para anunciar que Ben Mendelsohn se unirá al elenco de Andor en la segunda temporada, repitiendo su papel como el villano de Rogue One, Orson Krennic.

Imagen conceptual de 'The Mandalorian and Grogu'. / Lucasfilm

La franquicia creada por George Lucas también tuvo entre sus novedades un adelanto de las primeras imágenes del regreso de Star Wars a la gran pantalla con el filme The Mandalorian and Grogu (que actualmente se encuentra en proceso de filmación), con la presencia en el escenario con Jon Favreau y Dave Filoni, creadores y productores ejecutivos de The Mandalorian.

'Avatar', 'Frozen', Tron'

James Cameron subió al escenario después de viajar "7.000 millas" para poder contarle a los "fans más épicos" el título oficial de la tercera película sobre los seres azules del planeta Pandora: Avatar: Fire and Ash, mientras que Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan hicieron lo propio al desvelar Freakier Friday como el nombre final de la secuela de la cinta Freaky Friday, de 2003.

Por su parte, la guionista y directora de Frozen Jennifer Lee, presentó el arte conceptual de la tercera entrega de esta franquicia cuyo estreno se espera para 2027 y que, como se ha revelado anteriormente, tendrá una cuarta parte.

Jared Leto, Jeff Bridges y Greta Lee mostraron un video de Tron: Ares, y revelaron que la banda estadounidense de rock Nine Inch Nails sería la encargada de la banda sonora de la cinta.

Los asistentes también pudieron disfrutar de números musicales protagonizados por Auli'i Cravalho, de Moana (Vaiana), fueron animados por Dwayne Johnson a decir un "chee-ho" en honor a su personaje Maui, y se sumergieron en el universo oscuro de Agatha Harkness, de la serie Agatha All Along, de Marvel, cuando la protagonista Kathryn Hahn interpretó una canción de la producción.

La convención D23 es un evento bianual organizado por Disney en la ciudad californiana de Anaheim, en el que miles de fans se darán cita hasta el domingo por la tarde.