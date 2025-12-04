Sr. Y Sra. Danner

Sunville es un pequeño pueblecito norteamericano, donde todos los vecinos se conocen. Son pocos los problemas que allí ha habido, pero la llegada de una nueva pareja al lugar va a revelar que hasta en los lugares más idílicos existe la oscuridad que se oculta en el corazón de algunas personas.

Ficha Marvel Héroes 130. El Increible Hulk de Peter David 6: Fantasmas del futuro. Guion: Peter David Dibujo: VV AA Tapa dura Color 736 págs. 62.00 euros Panini Cómics

El recién llegado es un gigantón, un tipo impresionante que, según cuentan, tuvo un accidente, de ahí que tenga que llevar el rostro y cuerpo cubierto por vendas.

Su pareja es una mujer muy bella. Sale poco, y todos los días espera, paciente, a que su marido regrese del taller de reparación de coches donde trabaja.

Pero claro, este no es el argumento de la típica serie, sino que nos encontramos ante una nueva etapa protagonizada por Bruce Banner, el científico que expuso su cuerpo a los rigores de los rayos gamma, y desde entonces su existencia cambió radicalmente, convirtiéndose en un monstruo de piel verde.

Afortunadamente, ahora ese ser brutal permanece en su interior, encerrado, pero esperando que la ira, la furia, le embargue de nuevo para regresar…

Y probablemente lo hará, ya que en Sunville, los protagonistas se van a encontrar con la maldad en estado puro, debido a la presencia de un psicópata, o la incomprensión de algunos habitantes ante la decisión de una chica.

Esto tan solo será un preludio, ya que Hulk regresará a la Gran Manzana, para verse las caras con un viejo conocido que hasta ese momento ha tratado de vivir tranquilo en las alcantarillas.

Los que veneramos la larga etapa del guionista Peter David tan solo vamos a seguir disfrutando de sus apasionantes argumentos, que llevarán a su atribulado personaje a salir del anonimato y enfrentarse a aquellos que le siguen considerando un monstruo, como el vengativo y obsesionado militar Matt Talbolt, que no se lo pensará dos veces a la hora de usar a Betty como rehén.

Antiguos y nuevos personajes surgirán en los arcos argumentales contenidos en esta sexta entrega. El misterioso grupo bautizado como La Cabecera; aquellos que tiempo atrás fueron sus aliados, El Panteón y, por supuesto, el archienemigo de Hulk, al que todos daban por muerto, pero que tiene un plan para regresar. Su nombre, El Líder.

Y desde un probable futuro, una cara conocida…

Por si esto no fuera suficiente, Hulk formará parte del macro evento Marvel donde todos sus héroes tendrán que verse las caras con el letal Onslaught.

Cabe destacar que, tras la marcha de Gary Frank, hecho que todos lamentamos, el dibujante Liam Sharp vino a ocupar su lugar. Y tras él vamos a encontrarnos con el buen trabajo de Angel Medina, Mike Deodato jr., para rematar con Adam Kubert. Casi nada, un nivel gráfico excelente para llevar a las viñetas las apasionantes aventuras del Increíble Hulk.

Y como decía aquel… “¡No se vayan todavía, que aún hay más!” Ya que el final de la magnífica y larga etapa de Peter David al frente de esta colección llegará con el séptimo volumen.