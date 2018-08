"Este curso también va de buscar la verdad de cada uno"

Antonio Fernández Montoya 'Farruco' o 'Farru', como le llaman cariñosamente en el mundo del flamenco, es el encargado de inaugurar con una masterclass el flamante Espacio Creativo Flamenco David Palomar, que abre sus puertas en unos días en plaza de Viudas, 38.

Lo hará entre tangos y bulerías y con el enorme "sentido de la responsabilidad" que le supone participar en el proyecto de su colega David Palomar, que nos acompaña en el encuentro mantenido este martes. "Después de haber hecho alguna que otra masterclass tengo que decir que ésta tiene algo de especial. Por la responsabilidad de ser el encargado de inaugurarlo, por las ganas y por el deber. Porque Cádiz es muy flamenca, aparte de carnavalera es flamenca, y es importante atraer la atención sobre este tipo de iniciativas".

Para ser buen flamenco hay que estar quemado por fuera y achicharradito por dentro"

Por este motivo, Farruco tiene pensado llevar "técnica y coreografía tanto en el nivel de tango como de bulería, y hacerlo en sintonía con lo que quiere mostrar David, que es acercar el flamenco de afición a todo este tipo de eventos. No sólo para los que comienzan a bailar, sino también para los que son profesionales, para que tengan un espacio donde seguir cultivándose y aprendiendo".

Por eso no sólo menciona la técnica, sino el sentido que puede encerrar todo esto tan grande que es el flamenco, "el por qué del baile, la afición, el bailarle al cante, el saber escuchar y el saber buscar la verdad propia de cada uno".

Un curso intensivo de tango que se dirigirá principalmente a principiantes y nivel medio, y el de bulería para usuarios de nivel avanzado (www.tickentradas.com), "para los que quieran aprender pasos, pero también para los que quieran sentir", pues si hay algo que Farruco conoce es que hay saberes que no se adquieren en ninguna universidad.

Su implicación en el proyecto de Palomar, al que le une una enorme amistad desde hace décadas, "desde el grupo Levantito, fíjate", no es porque sí, pues Farruco tiene claro que su trabajo es muy serio. "Yo conozco a mucha gente y no me embarco en cualquier historia, sino en las que hay un trabajo importante, un esfuerzo, un cariño detrás". Palomar también responde a la pregunta de la más que palpable conexión entre ambos -más allá de la camisa estampada con la que los dos coincidieron en la entrevista sirviendo las risas y el buen ambiente- con la profesionalidad de "un artista multidisciplinar como Farru, porque no sólo baila, es que canta y toca bien. Me encanta la gente artista".

Pero amistad aparte, Farru considera que Cádiz necesitaba un lugar de estas características, "pues no hay un espacio que pueda aportar todo esto", que también sirva para poner en valor el flamenco en una ciudad tan flamenca, pero "en la que el flamenco está adormecido", puntualiza Palomar, que critica la escasa labor de las administraciones. En concreto, el nuevo festival que está apunto de arrancar en Cádiz, que considera confuso desde sus albores, "pues no está bien definida la marca y se hace , en parte, de forma altruista y no puede ser así, porque lo gratis hace daño a la cultura".

Quizás por esto se lanzó a abrir un centro privado que ya cuenta -aunque no adelanta- con su plantel de profesores de cante, baile, percusión y guitarra, "que se ampliará a lo que quiera la gente, siempre que sea viable".

Porque si algo queda claro en este encuentro es que Palomar tiene las cosas muy claras, y que de cosas serias no habla por hablar. Todo se sabrá el día 28, día en que se presentará el proyecto en toda su amplitud, y tras lo que tendrá lugar el flashmob protagonizado por el bailaor Juan José Jaén 'El Junco' -en el que participarán varias academias de la provincia-, así como los proyectos paralelos que nacerán entre las paredes del nuevo proyecto. Todo está a punto de arrancar, las redes, la web... una vez que ya se ha diseñado la marca Palomar -a cargo de Babblá-. Así que de todas todas, empieza la cuenta atrás para el Espacio Creativo Flamenco David Palomar.