Las crónicas vampíricas

Los que sois ávidos lectores de cómics publicados por la editorial Marvel seguro que conocéis de sobra esos brutales eventos que sacuden de vez en cuando a este universo de ficción, arrastrando a la gran mayoría de personajes que lo habitan. No hay colección, miniserie o one shot que se libre, y en este caso la amenaza no viene del espacio, ni es un peligroso mutante.

Ficha Lobezno: Caza sangrienta Guion: Tom Waltz Dibujo: Juan José RYP Tapa blanda Color 96 págs. 9,95 euros Panini Cómics

No, es algo mucho, mucho peor. Son los Hijos de la Noche, los vampiros. Y atrapados por las páginas de las diferentes entregas de Caza Sangrienta vamos a contemplar, atónitos, cómo parece que las mejores cartas están dadas a los malvados chupasangres, que van a transmitir su condición a más de uno de los amados personajes de la Casa de las Ideas.

Y os decía que no habrá rincón que no se libre, y es verdad. En las cercanías de Barstow, Lobezno está sentado en un bar, disfrutando de una cerveza bien fría. Obviamente, el momento de relativa tranquilidad no dura demasiado, ya que un grupo de soldados contaminados por el vampirismo, irrumpen en el lugar buscándole.

Os podéis imaginar cómo acaba la cosa, ¿no?

Todos sabemos ya que Logan es un hueso duro de roer, y para nada se va a ver amedrentado por estos tipos, con los que acaba en un abrir y cerrar de ojos.

El motivo real de su estancia en este lugar no es otro que esperar a una vieja conocida, Louise, a la que se la conoce como Guardia Nocturna. Ella es uno de esos vampiros que, gracias a las enseñanzas de los ancianos chupasangre, ha conseguido dominar su sed, por lo que se ha convertido en una luchadora contra las hordas de monstruos asesinos que van a aparecer a lo largo del impactante relato.

Sin querer adelantaros mucho más de la trama, os diré que un viejo conocido y aliado de Lobezno es quien mueve los hilos, tras haber sido vampirizado, claro está. Una ominosa presencia le susurra al oído sus próximos movimientos y planes, contra los que Lobezno y Louise se unirán para llegar hasta el fondo de la verdad.

Y para ello tendrán que recorrer peligrosas carreteras, perseguidos por operativos vampiro, y surcar el mar para encontrarse que los tiburones blancos son la menor de las amenaza que les espera bajo las aguas…

Finalmente, ante el extremo peligro, una decisión tendrá que ser tomada. Y es que cuando no puedes hacer nada contra tus enemigos, más vale convertirse en uno de ellos.

Después de una larga temporada como dibujante de la colección del mutante canadiense junto a Benjamin Percy, Juan José RYP recibe al guionista Tom Waltz en una aventura que nos dejará sin respiración. Y la verdad es que, como siempre, el dibujante algecireño cumple a la perfección, con ese amor, casi obsesión diría yo, por el detalle, que convierte a todas y cada una de las viñetas en obligatorias paradas para que se pueda disfrutar de su característico arte.

Un capítulo más dentro de esta saga que ha sacudido los cimientos del Universo Marvel, y que nos depara más de una inesperada sorpresa.