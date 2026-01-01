Correcto regreso de Rob Cole a las pantallas y a Europa

La ficha *** 'El Médico II'. Aventura dramática, Alemania, 2025, 142 min. Dirección: Philipp Stölzl. Guion: Jan Berger, Caroline Bruckner, Philipp Stölzl. Fotografía: Frank Griebe. Intérpretes: Tom Payne, Aidan Gillen, Owen Teale, Liam Cunningham.

Insistencia en dos tópicos consolidados, el oscurantismo de la Europa medieval (del que por supuesto el cristianismo es responsable) frente al brillo del oriente musulmán para dar continuidad al éxito de la primera entrega de las aventuras del médico discípulo de Avicena que vuelve a interpretar Tom Payne.

Menos estruja éxitos, el escritor judeo-americano Noah Gordon, fallecido en 2021, autor de muchos bestseller ambientados en el presente (El rabino, El comité de la muerte, El diamante de Jerusalén) o de carácter histórico (El último judío, La bodega) y de la millonaria en ventas trilogía que suma pasado y presente como una saga de médicos (El médico, Chamán y La doctora Cole), no escribió una segunda parte. En 2013 El médico, el mayor superventas de la trilogía, fue llevada al cine con gran éxito por Philipp Stölzl con guión del propio Gordon.

Ahora retoma la historia Philipp Stölzl, quien desde entonces ha desarrollado una curiosa y atípica carrera que va de la resurrección en clave de western alemán de las novelas de Karl May (1842-1912), el sorprendente escritor alemán que sin pisar Estados Unidos escribió con enorme éxito novelas del Oeste en tipo real, es decir, mientras los hechos se desarrollaban y el género nacía, interpretadas por el apache mescalero Winnetou, a thrillers hollywoodienses (El último testigo), biografías (Goethe!) o alpinismo nazi (Cara norte).

Stölzl vuelve a vérselas, más de una década después, con el personaje de la novela Gordon a partir de un guión original, ya que el novelista no le dio continuidad, trasladando la acción a Europa, adonde Cole huye, acosado por el fanatismo islamista, para darse de bruces con el cristiano. Rodada con muchos más medios, espectacular como película de aventuras, tópica, como ya dije, en la reconstrucción de una Europa oscura y fanatizada, oscurecido y ensombrecido también el carácter del médico por una tragedia personal, a diferencia de la primera entrega esta se adentra en conspiraciones y juegos de poder con un cierto aire entre gótico (hay pasadizos, celdas, personajes supuestamente poseídos) y de novela histórica de Walter Scott trufado de alegatos a favor de la tolerancia. Todo funciona con entretenida corrección, pero sin brillo, con una sensación de déjà vu.