Contrarreloj

Ya lo he comentado en otras ocasiones, volver a disfrutar de estas ediciones de gran formato son para mí lo más parecido a viajar en el tiempo, a aquella época en la que en los quioscos se vendían cómics. La mayoría de estos nunca serían tuyos, ya sea por falta del suficiente dinero para adquirirlo o porque sencillamente tan solo había un ejemplar y un avezado lector había sido más rápido que tú a la hora de comprarlo.

Ficha DC Edición Facsímil Limited Collector´s Edition c-48. Superman Vs Flash VVAA Tapa blanda Color 56 págs. 15 euros Panini Cómics

Aquellas historias tenían un alto componente de inocencia, aún la oscuridad tardaría en llegar y cernirse sobre el género de superhéroes, por lo que los relatos, como los incluidos en esta nueva edición nos plantean la posibilidad de que Superman y Flash, admirados paladines de sus respectivas ciudades, se midan en una sana competición, en la que se dilucidará por fin cuál de ambos es el más rápido.

Pero claro, el elemento negativo tiene que hacer acto de presencia en esta historia, y lo hace de la mano de los sindicatos criminales, concretamente dos de ellos, que van a hacer todo lo posible para que las apuestas suban al máximo y así poder ganar mucho dinero.

Una vez en la carrera, vamos a ver como el espíritu competitivo de ambos contendientes en llevado al máximo de sus capacidades, recorriendo en pocos minutos enclaves a lo largo del planeta, y ayudándose entre ellos cuando uno de los dos está en peligro.

Si este argumento os parece atractivo esperad, porque la otra historia que contiene este volumen también tiene mucha miga. Y es que el Hombre de Acero y Flash serán engañados, creyendo que sus compañeros de La Liga de Justicia requieren sus presencias, cuando en realidad todo es un plan urdido por una pareja de alienígenas malvados, Rokk y Sorban, que los van a obligar a volver a correr, pero esta vez a lo largo del espacio sideral, colocando en la balanza las urbes de las que ambos héroes son defensores…

Este par de apasionantes relatos vienen firmados por algunos nombres de la industria del cómic norteamericano que seguro os van a sonar: Jim Shooter, Curt Swan, George Klein, E. Nelson Bridwell, Ross Andru y Mike Esposito.

Y no menos apasionante son los extras que encontréis en su interior. Además de un divertido crucigrama que pondrá a prueba vuestros conocimientos del Universo DC, los ultrasecretos planos de la Fortaleza de la Soledad, y para aquellos a los que os guste el dibujo un tutorial con el que aprenderéis a dibujar al hombre más rápido del mundo, Flash.

¿Qué más se le puede pedir a un buen cómic? Emoción, peligro, magnificas ilustraciones, originales argumentos… Todo esto y mucho más vais a poder encontrar en este ejemplar de gran formato, perteneciente a la ya mítica línea Limited Collector´s Edition.

¡Corred a por él!