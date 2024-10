La conexión Morrison-Millar

Ambos son escoceses, les separan pocos años de edad y sí, hace ya algunos años trabajaron juntos en varias colecciones del cómic británico como Janus: Psi-Division, Judge Dredd y, al dar el salto al charco, ya en una de las grandes editoriales norteamericanas, era casi imposible desligar el trabajo de ambos, formando y muy buen tándem, y una muestra de ello fue su labor en las colecciones Swamp Thing, Aztek, The Ultimate Man, The Flash o The Human Race.

Grant Morrison fue uno de esos guionistas británicos que formaron parte de la imaginaria ‘invasión’ que supuso un antes y un después en DC Comics. Junto a él Alan Moore, que llegó un poco antes, y seguido por Neil Gaiman, Jamie Delano, Peter Milligan…

No voy a reseñar aquí los tremendos éxitos que a lo largo de su ya extensa carrera ha ido acaparando Grant Morrison, un autor capaz de llevar a las páginas de sus obras lo más extremo, lo bizarro (The Filth), y que sin embargo, cuando se trata de personajes icónicos como Superman o Batman, su trabajo es como un personal y renovador soplo de aire.

Mark Millar, por otro lado, es una auténtica bestia creativa, de su pluma han surgido unos de los mejores cómics de los últimos años, publicados tanto en DC como en Marvel: Superman Adventures, The Authority, The Ultimates…

El fulgurante éxito de su carrera le llevó a crear un sello propio, en el que ha parido docenas de títulos junto a algunos de los mejores dibujantes del mercado internacional. Las peripecias de muchos de estos personajes han sido llevadas a la gran pantalla, como es el caso de Kick-Ass, uno de los más exitosos. Después de una larguísima temporada en la editorial Image, en los últimos meses ha decidido llevar su catálogo y nuevas creaciones a otros sello independiente, Dark Horse.

Pero aquí estamos para hablar de una afortunada casualidad, y que aunque sus carreras se separaron hace ya muchos años, Panini Comics ha tenido a bien reeditar dos de sus obras más famosas, creadas para La Casa de las ideas, Marvel.

En Los 4 Fantásticos: 1234, Grant Morrison tomó a la primera familia marvelita y la llevó al límite, ya que la mejor manera de acabar con estos superhéroes es romper su unidad.

Un agobiado y triste Ben Grimm volverá a recuperar su humanidad, pero pagando un alto precio. Será como hacer un trato con el Diablo, aunque en esta ocasión éste esconda su rostro tras una máscara metálica.

El corazón de Sue Richards volverá a latir cuando en su camino vuelva a cruzarse cierto monarca de las profundidades que siempre le ha confesado su más absoluto amor.

Johnny Storm, por su parte, se verá atrapado en las profundidades de una insondable sima, rodeado de enemigos y sin poder activar su flamígero poder.

Y mientras tanto, ¿qué hace Reed Richards?

¿Casualidad, o todo se trata de un maquiavélico plan tramado por una de las mentes más brillantes y retorcidas del Universo Marvel?

Junto a Jae Lee, Morrison nos regala una de las mejores historias, con un inesperado final, protagonizada por Los 4 Fantásticos.

Y si hablamos de buenos relatos, el mejor ejemplo puede estar en El viejo Logan, en el que Mark Millar y Steve McNiven nos llevan a un apocalíptico futuro en el que los superhéroes han sido eliminados por la unión de los villanos, que se han repartido el mapa de los Estados Unidos, convirtiéndose en presidente el peor de ellos, nada más y nada menos que Cráneo Rojo.

Pues bien, dentro de este desolado paisaje vital, un anciano Logan ha formado una familia, junto a su mujer y tres hijos malvive como puede, teniendo problemas económicos para pagar el alquiler que vienen a reclamarle los terroríficos Banner, la degenerada descendencia de “ya sabéis quién”.

Una oportunidad para ganar el dinero que necesitan surgirán con la aparición del ahora invidente Clint Burton, al que todos conocían como Ojo de Halcón, que le propone a Logan un largo y peligroso viaje hasta Nueva Babilonia, la capital del país.

A lo largo del periplo se van a encontrar y enfrentarse a multitud de peligros. Pero eso sí, sea cual sea éste, Logan se niega a volver a sacar sus legendarias garras de adamantium.

Pero su destino, aunque él lo evite, ya está marcado…

Dos cómics estos que os harán pasar un muy buen rato, y en el que sus autores toman a estos personajes y los llevan más allá, donde ningún creador se atrevió hasta entonces.