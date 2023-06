El cine español llega alto en la Torre Tavira

‘En familia. Casi un dietario sobre cine español’ es el título del último libro del escritor gaditano José Manuel Benítez Ariza, que reúne un conjunto de textos que indagan en los múltiples vericuetos de la historia del cine español. Un libro, además, que está ilustrado con una treintena de dibujos originales de Manuel Martín Morgado. El libro se presentará el 1 de julio en la Feria del Libro de Cádiz y, a modo de aperitivo, las ilustraciones se exponen desde hoy martes, 20 de junio, en las escaleras de acceso a la Torre Tavira. La exposición, bajo el título ‘Una memoria gráfica del cine español, se abre hoy a las 20.00 horas en el histórico edificio gaditano, con la presencia de Benítez Ariza, Martín Morgado y de David Pérez Merinero, uno de los editores.

Cinéfilo confeso, José Manuel Benítez explica que la obra viene a ampliar su bibliografía cinematográfica: “Mi libro anterior sobre cine era sobre los clásicos del cine norteamericano, y evidentemente le debía un libro al cine español. Creo que es una de las cinematografías importantes del mundo. Le debía un libro y surgió esta posibilidad a través de la revista ‘Materiales por Derribo’ que dirige David Pérez Merinero. Hizo esta revista de cine que se mantuvo durante nueve números, pero se cruzó la pandemia y la revista frenó su andadura. Se le ocurrió entonces convertir la revista en colección de libros monográficos sobre cine”.

Literatura aparte, el escritor gaditano destaca la cuidada edición del libro y su carácter ilustrado: “El libro tiene como aliciente una magnífica edición a cargo de Prokomun Libros, artesanal, muy bonita. Y otro aliciente es que el libro está ilustrado por Manuel Martín Morgado, que ya ilustró mi libro anterior de cine americano con algunos dibujos. Manuel es un pintor y dibujante muy expresivo”.

Benítez Ariza destaca la “libertad absoluta” que ha tenido el dibujante para elegir ilustraciones. “Él conocía algunos textos y somos amigos desde hace muchos años. Hemos tenido muchas conversaciones sobre cine. Me limité a mandarle los textos para que hiciera lo que quisiera”, explica el escritor.

Con entusiasmo acogió el ilustrador la propuesta. En parte por esa amistad con el autor y en parte por la devoción que Martín Morgado profesa también hacia el séptimo arte y que confiesa a este periódico: “José Manuel me envió los textos en verano de 2022. Me encantaron. Me costó trabajo por el hecho de elegir, porque era muy sugerente todo lo que escribía José Manuel sobre cine. Había alguna ilustración que ya tenía hecha, como de la ‘La torre de los siete jorobados’, una película que siempre me ha encantado. Pero el 90% de los dibujos están hechos expresamente para el libro”.

En total son 30 las ilustraciones que se reparten por los distintos artículos del libro, más una con una escena de ‘El verdugo’ que ha servido para la portada “Cuando he visto el libro –explica Martín Morgado–, me he dado cuenta de que me hubiese gustado hacer muchas más. Ha sido un proceso lento, unos seis meses, que he tenido que compaginar con mi trabajo como profesor. Hubiese estado encantado de poner las 40 ilustraciones, pero veía que el proceso se iba demorando y por eso lo dejamos en 30. El libro ha quedado muy bien maquetado, con mucho gusto”.

‘En familia’ es un libro que hace un recorrido por el cine español desde sus orígenes hasta la actualidad, como explica Benítez Ariza: “Hay textos que son más breves porque son apuntes de diario, reflexiones mías sobre películas que he visto, pero hay otros que dan lugar a artículos más elaborados, incluso ensayos de varias páginas”.

Se trata de una obra fruto de esa pasión de Benítez Ariza por el cine, un libro que le ha dado “muchísimas alegrías” y que se estructura cronológicamente por la historia del cine español. Lo mismo se detiene en películas que en actores o realizadores, de igual forma que se centra en títulos conocidos y reconocidos al tiempo que destaca otros a los que el paso del tiempo ha dejado en el olvido.

“El cine español –señala el autor– es una de las grandes cinematografías del mundo, pero también es quizás una de las más ingratas. Porque hay muchas carreras que empiezan con todas las pretensiones en un cineasta novel, con películas ambiciosas, y que ya no tienen posibilidad de hacer más películas o se ven obligados a derivar hacia un cine comercial con menos interés artístico”.

Un cine, en todo caso, que se desarrolló en buena parte durante la dictadura franquista y que se convierte también en un acertado retrato sociológico y estético de cada una de las épocas. “Cualquier película española, incluso las más ínfimas, tiene un cierto interés documental”, concluye Benítez Ariza.