El cine de 2026: las imprescindibles del año que empieza

En el anuncio que se ha desvelado ya de El día de la revelación, nuevo avistamiento de alienígenas en la filmografía de Steven Spielberg, una monja se hace una pregunta que bien podríamos poner en la boca del director de Encuentros en la tercera fase, E.T. el extraterrestre o La guerra de los mundos: por qué, se cuestiona la religiosa, Dios iba a crear un universo tan inmenso sólo para nosotros los humanos. En otras imágenes, Emily Blunt sufre una extraña transformación ante un mapa con las predicciones meteorológicas en un informativo en directo, y un decidido Josh O’Connor se moviliza para destapar la verdad de lo ocurrido. Es lo que sabemos, por el momento, de una cinta en la que Spielberg vuelve a terreno conocido también con David Koepp en el guión y el nonagenario John Williams en la banda sonora, y que llegará a los cines españoles en junio.

Mientras el mundo parece desmoronarse allá afuera, los cines seguirán siendo en este 2026 que empieza ahora un refugio seguro donde las piezas encajan todavía: habrá un buen puñado de directores que se mantienen fieles a sí mismos. En Amarga Navidad, que se estrenará el 20 de marzo, Almodóvar regresa al castellano tras La habitación de al lado, vuelve también a Lanzarote, en cuyos paisajes grabó ya Los abrazos rotos, y continúa indagando en el vínculo “indisoluble” entre la ficción y la vida. La huida de una mujer (Bárbara Lennie) en duelo por la muerte de su madre se cruza con el proceso creativo de un guionista (Leonardo Sbaraglia entregado al teclado de un ordenador) y con otros personajes a los que dan vida Victoria Luengo, Quim Gutiérrez, Aitana Sánchez-Gijón y Milena Smit. Almodóvar adapta el relato homónimo de su libro El último sueño.

Wagner Moura, en 'El agente secreto'.

Tras Blue Moon, emocionante retrato del letrista Lorenz Hart, Richard Linklater propone otro sentido e inspirado homenaje, esta vez a unos jóvenes irreverentes que dinamitaron las convenciones del lenguaje cinematográfico. En Nouvelle Vague (9 de enero), el director reconstruye el rodaje de Al final de la escapada con un caprichoso e imprevisible Jean-Luc Godard al mando, un desafío no precisamente fácil con el que el creador de Boyhood demuestra que la cinefilia y la nostalgia pueden dar pie a un delicioso y ligero divertimento.

Amigo de los proyectos mayúsculos como Origen e Interstellar, Christopher Nolan aprovechó el éxito en los Oscar (y en la taquilla, pero eso no supone ninguna excepción en su carrera) de Oppenheimer para plantear a los estudios la propuesta imposible que codiciaba: llevar a la pantalla nada menos que la Odisea de Homero. El británico ha utilizado la tecnología de cámaras IMAX para lograr la espectacularidad que pretendía imprimir a la larga travesía de Odiseo, al que encarna Matt Damon en un reparto en el que Anne Hathaway interpreta a Penélope y Tom Holland a Telémaco. El avance mostrado hace unos días suscitó, por el vestuario que se aprecia en esos fotogramas, todo un debate sobre la fidelidad a la historia original, lo que hace suponer que La Odisea será una de las películas más comentadas del nuevo año. En julio saldremos de dudas.

Victoria Luengo, Patrick Criado y Bárbara Lennie, con Almodóvar en el rodaje de 'Amarga Navidad'. / Iglesias Mas

Entre las adaptaciones literarias también destaca la versión de Hamnet de Maggie O’Farrell que firma Chloé Zhao, una directora que había alcanzado la gloria con Nomadland y a la que Hollywood y Marvel habían engullido con la debacle de Eternals. Zhao, que ha coescrito el guión junto a O’Farrell, puede presumir de haberse levantado: su último trabajo es uno de los títulos mejor posicionados en la temporada de premios y cuentan que el dolor de Agnes (Jessie Buckley), la esposa de Shakespeare (Paul Mescal), se siente en pantalla tanto como en las páginas. Se estrena en España en unas semanas, el 23 de enero.

Otra cinta que ha encontrado un hueco en los galardones es El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho, nominada en los Globos de Oro como mejor drama y mejor película internacional, y por la que Wagner Moura aspira también a ser el mejor actor de drama. Tras el milagro de Aún estoy aquí, el pasado año, el cine brasileño sigue en racha (20 de febrero).

Firme candidato a ser coronado el mejor intérprete del año es también Timothée Chalamet, que al parecer lleva a la práctica en Marty Supreme (30 de enero), en la piel de un jugador de tenis de mesa y a las órdenes del director Josh Safdie, esa meta de ser uno de los grandes de la que habló en su discurso por el premio del Sindicato de Actores.

Jacob Elordi y Margot Robbie reviven 'Cumbres borrascosas'.

Las cosas no están tan claras con Cumbres borrascosas, en la que Emerald Fennell, la directora de Una joven prometedora y Saltburn, donde ya explotó a Jacob Elordi como objeto de deseo, revisita a Emily Brontë con Elordi y Margot Robbie como Heathecliff y Catherine. Fennell quiere revivir en esta película las sensaciones que le produjo la lectura del clásico cuando era adolescente y percibió este amor imposible como “sexual y primitivo”. Se estrena la víspera de San Valentín.

En 2026 no faltarán las secuelas, y una de las más esperadas es El diablo viste de Prada 2, que recluta al mismo reparto de la primera: Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt. Las redes han ardido con las escenas del rodaje: se prevé el taquillazo. Otros retornos inesperados: Toy Story, que alcanza su quinta entrega (en junio), quizás porque Pixar y Disney no podían resistirse a volver a sus personajes más queridos; y Torrente, que una década después de su última aventura nos sorprende y patrullar las calles otra vez en Torrente presidente (marzo).

Otros proyectos que traerá el cine español serán Aída y vuelta, con la que Paco León regresa a la serie que le hizo popular para reflexionar entre otras cuestiones sobre el oficio del cómico (30 de enero); Tres adioses, una producción italiana que Isabel Coixet presentó con muy buenas críticas en la Seminci (febrero); La bola negra, la película con la que Javier Calvo y Javier Ambrossi invocan a Lorca y dirigen a Glenn Close (octubre); o El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen (agosto), en la que Javier Bardem y Victoria Luengo son un respetado director de cine y su hija, una actriz sin éxito.