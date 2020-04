Cómo celebrar el Día del Libro en las redes sociales

El Ayuntamiento de Cádiz ha organizado varias actividades con motivo del Día Internacional del Libro, que se celebra el 23 de abril. Así, a través de la Fundación Municipal de la Mujer, celebrará esta efemérides, con una iniciativa de reivindicación y difusión de la creación literaria femenina titulado Con nuestras palabras, como viene haciendo desde el año 2016. Aunque en esta ocasión, debido a la situación de confinamiento por el estado de alarma, no se hará de forma presencial, sino a través de las redes sociales. E igualmente sucederá con el programa de actividades organizado por la Delegación municipal de Cultura y la Red de Bibliotecas municipales y que tendrá como figura principal a Benito Pérez Galdós y su obra Cádiz, con motivo del centenario de su muerte.

Para la tradicional lectura continuada, en esta ocasión de Cádiz, se solicitará la participación de todas aquellas personas que han colaborado en los últimos años prestando su voz a la lectura (periodistas, profesorado, escritores, libreros, editores, alumnado, miembros del club de lectura, cantautores, políticos…) para que se sumen a esta iniciativa, y se les invitará a subir una cita de la obra de Galdós, junto con una fotografía o una imagen de la ciudad acompañada de las etiquetas siguientes: #CádizSeQuedaEnCasa y #DíadelLibro.

Esta iniciativa se abre a toda la ciudadanía y a todas las bibliotecas españolas con idea de llenar las redes sociales de citas literarias y de imágenes de Cádiz.

Asimismo, se está elaborando un mapa de Cádiz con los lugares citados por Galdós, de tal manera que los participantes puedan relacionar, si así lo desean, su cita elegida con la imagen que la representa.

Como en años anteriores, desde la Red de Bibliotecas Municipales se obsequiará a todas las personas lectoras y participantes con un marcapáginas conmemorativo del Día del Libro que se podrá descargar desde las redes sociales, en dos versiones, una a color y otra para colorear por los más pequeños.

Asimismo, y siguiendo la línea establecida en años anteriores, el día 23 de abril por la tarde se ofrecerán distintas actividades para niños como marcapáginas, storycubes (juegos narrativos), lecturas recomendadas y se programará el cuentacuentos El abecedario de don Hilario, de la autora Gloria Fuertes. Esta sesión de cuentacuentos tendrá lugar a las 18.00 horas a través de las páginas de Facebook y Twitter de las Bibliotecas Municipales.

Además, para la quinta edición de Con nuestras palabras, extraordinaria por las circunstancias en las que debe desarrollarse, sin poderse celebrar un acto de manera presencial en el Centro Integral de la Mujer, se ha pensado en su desarrollo a través de las redes sociales. Es por ello que desde la Fundación Municipal de la Mujer se anima a la ciudadanía a participar en esta iniciativa cultural, para que, a través de sus redes sociales, las personas que así lo deseen envíen una foto de una portada de un libro con autoría femenina, un dibujo, un vídeo leyendo un fragmento, una recomendación, un verso, una canción, etcétera. En definitiva, cuáles son en estos momentos las autoras y las naves que les acompañan, permitiéndoles salir de casa y trasladándolas a otros mundos y otras vidas.

Esta iniciativa comenzará el mismo Día del Libro, el próximo jueves 23 de abril, y desde la Fundación Municipal de la Mujer se encargarán de subir las aportaciones ciudadanas en sus redes sociales hasta el próximo jueves 30 de abril.

El material, según se informa desde el Ayuntamiento, puede ser enviado al Facebook de la Fundación Municipal de la Mujer (@fundacionmujercadiz). Si se realiza desde un ordenador: seleccionar enviar mensaje desde la página principal de Facebook de la Fundación Municipal de la Mujer; en la parte inferior de la pantalla aparecerá un chat como ventana emergente; hacer click en el icono ‘añadir archivo’ en la parte inferior del chat y seleccionar el video o archivo que se desea enviar. Y si se realiza desde un teléfono: seleccionar enviar mensaje desde la página principal del Facebook de la Fundación Municipal de la Mujer; aparecerá un chat y seleccionar en la parte inferior el icono que representa una imagen; buscar y seleccionar el vídeo o la imagen que se desea enviar para participar.

El lema elegido para esta ocasión es Para viajar lejos, no hay mejor nave que un libro, ahora que los libros se han convertido en la mejor compañía para sobrellevar el aislamiento. Su autora es Emily Dickinson (1830-1886), una de las más grandes poetas norteamericanas que, como en otros casos de la historia de la literatura, eligió voluntariamente confinarse en su habitación durante varios años, manteniendo no obstante sus relaciones personales a través de una abundante correspondencia. Desde allí desarrolló su obra poética, con una visión del mundo, íntima y personal, que no podía encontrarse entonces en poetas contemporáneos de la talla de Edgar Allan Poe o Walt Whitman.