Las cartas cruzadas entre Pascual Pery y Gutiérrez Mellado

El Archivo Provincial de Cádiz ha recibido esta semana el fondo documental del almirante Pascual Pery Junquera. Su familia, representada en el acto del lunes por su hijo Estanislao, decidió donar a la ciudad la amplia colección de documentos que el militar ferrolano fue guardando a lo largo de toda su vida. Lo ha hecho como una manera de "devolver a la ciudad" el aprecio que en vida tuvo Cádiz con el almirante, una figura que fue fundamental para limitar los de por sí cuantiosos daños que la explosión causó en agosto verano de 1947, y también para poner a disposición de historiadores e investigadores un conjunto de documentos, oficiales y personales, cuyo estudio puede arrojar luz a un periodo tan relevante para la reciente historia de España como fue la Transición democrática tras la dictadura de Franco.

Y entre esos documentos que desde ahora custodiarán los responsables del Archivo Provincial, con su director Santiago Saborido a la cabeza, se encuentran dos cartas que se cruzaron hace ya varias décadas el almirante Pascual Pery y el general Gutiérrez Mellado en el que se desvela el aprecio y el agradecimiento que ambos generales se profesaban entre sí, una relación labrada en el pasado y anquilosada por sendos acontecimientos fundamentales para la época de la Transición. Las dos misivas fueron mostradas a los medios como ejemplo de los documentos entregados al Archivo para su clasificación y custodia.

Así, la primera de las cartas en el tiempo está fechada el 8 de julio de 1977. Unos meses antes, la legalización del Partido Comunista de España llevó a una crisis de Gobierno plasmada en la dimisión de Gabriel Pita da Veiga como ministro de Marina. Adolfo Suárez, ya presidente de un Ejecutivo que aún no había salido de las urnas, no encontraba a nadie en las Fuerzas Armadas que quisiera sustituir al dimitido militar. Y de la nada surgió el nombre de Pascual Pery Junquera, que asumió el cargo durante un breve periodo de cuatro meses.

Acabado su cargo como ministro de Marina, última persona que ocupó una cartera que se fusionó con otras militares con Gutiérrez Mellado como cabeza visible, el general envió a Pascual Pery una carta manuscrita agradeciéndole a desatascar una situación política, y militar, que amenazaba la continuidad de la Transición hacia un régimen democrático, que hubiera sido incompleto si no se incorporaba al sistema de partidos el comunismo con su exiliado líder Santiago Carrillo.

El entonces vicepresidente primero del Gobierno para asuntos de la Defensa escribía de puño y letra así a Pascual Pery: "·Querido almirante y amigo: gracias por tu télex. Yo también estoy orgulloso de haber compartido contigo nuestras tareas de gobierno en estos difíciles meses. Pero hay algo más importante, que es el servicio que has hecho a España, que tú bien sabías lo difícil, ingrato, aunque al mismo apasionante, que era. Por otra parte, el que también tiene que estarte agradecido soy yo, que vio cómo respondías para bien de nuestra Patria ante su majestad el Rey, sin titubeos ni dudas, una vez aclaradas las cosas". Una misiva muy interesante que parece responder a un anterior télex del almirante gallego.

Cuatro años más tarde, en abril de 1981, es Pascual Pery quien escribe a Gutiérrez Mellado una vez fracasado el golpe de Estado de Tejero y la toma del Congreso, en la que el vicepresidente del Gobierno dejó aquella imagen para la historia forcejeando con los guardias civiles que habían atentado contra el orden constitucional.

La carta, esta vez mecanografiada aunque con un posdata manuscrito, dice así: "Querido Guty: Desde el mismo momento de tu liberación, después de tu impresionante actuación como militar, que nos diste en el Congreso, que quedará en la Historia como ejemplo de sereno valor personal, he querido ponerme en contacto contigo en varias ocasiones para darte un abrazo y hacerte presente mi admiración". Como va pasando el tiempo y no he logrado hasta ahora el conectar contigo, aunque lo he intentado varias veces, no quiero retrasar más el mostrarte mi gratitud como español por cuanto has hecho por la Patria en estos cinco años y mi afecto personal acrecentado a lo largo de ellos. Un fuerte abrazo".