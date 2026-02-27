El camino del dibujante

La editorial sevillana Isla de Nabumbu está dejando patente su buen hacer a la hora de editar cómics y revistas, hecho este que les ha hecho merecedores un año más del premio de Diario de Avisos como mejor publicación.

Y ahora vuelven a alegrarnos la vida a todos aquellos a los que nos interesa conocer la trayectoria, biografía y avatares de algunos de los grandes nombres del cómic de nuestro país.

Ficha Autores de Cómic nº 5: Javier Rodríguez Tapa blanda Color 150 págs. 15 euros Isla de Nabumbu

Y en esta ocasión se sumergen en la carrera de uno de los artistas más seguidos del momento, debido a su enorme éxito en el universo de los cómics de superhéroes, hecho este por el que se ha convertido en uno de los autores españoles (y ya van unos cuantos) galardonado con un Premio Eisner por su increíble labor como dibujante de la exitosas colección Absolute Martian Manhunter.

En esta nueva entrega, la más extensa hasta el momento, Javier Alcázar y Pablo Portillo, junto a Javier Rodríguez, nos regalan una larguísima entrevista en la que vamos a hacer un recorrido vital por aquellos primeros años en la vida del autor, en cómo una serie de hechos le llevaron a estudiar Arte y Oficios, sus primeros trabajos, su vida como miembro de un grupo musical, el salto a la ciudad de Barcelona, aquellos primeros cómics en los que comenzó a labrarse un nombre en la depauperada industria patria de los años noventa, su amistad con otros grandes de la viñeta como Javier Pulido o Marcos Martín, la peripecia que resultó ser su salto al mercado francés y, finalmente, el inicio de su carrera como colorista en los Estados Unidos…

Este recorrido nos llevará de la mano a aquellos años en la editorial Marvel y cómo su rol cambió de colorista a dibujante con una primera historieta protagonizada por el Trepamuros. El resto ya es historia de una carrera en la que su trazo, composición de las páginas y paleta se han hecho super reconocibles para todos aquellos que le seguimos.

Daredevil, Spiderwoman, Doctor Strange, The Exiles, la Historia de Marvel Cómics… Y de ahí, el salto a DC Comics, donde en relativamente poco tiempo, acompañando al Hombre de Acero en una de sus aventuras y sumergiéndose en el mágico mundo de Zatanna, ha seguido cosechando los éxitos que le han permitido formar tándem artístico con uno de los guionistas más interesantes del panorama actual, Deniz Camp.

Además de la jugosa entrevista, para todos aquellos completistas de la obra de Javier Rodríguez, un buen puñado de historias inéditas, acompañas por reseñas de sus principales trabajos y, finalmente, una extensa y super documentada bibliografía.

Poco más se le puede pedir a esta revista que tantas alegrías nos está dando a sus acérrimos seguidores. Bueno, sí… Que la próxima entrega no tarde mucho en llegar, para administrarnos una nueva dosis comiquera de Autores de Cómic.