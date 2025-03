Buscando mi camino

Su nombre es Guadalupe Mayflower, aunque su madre y pocas amigas la llaman Guada desde siempre. Es una chica mestiza que vive en la parte menos conflictiva de Dark Meat City, esa enorme urbe donde el peligro, la violencia y la muerte pueden esperarte en cualquier esquina, y que todos los fans del sello Label 619 ya conocemos muy bien.

Ficha Loba Loca Guion: RUN Dibujo: Guillaume Singelin Tapa blanda Color 208 págs. 25 euros Nuevo Nueve

Guada se ha convertido en el objetivo de algunas de sus compañeras de instituto, como la cruel Crystal, que no para de mofarse de su aspecto y actitud, hecho este que culminará con un estallido de brutal violencia que obligará a la protagonista a estar encerrada en su casa por orden judicial.

Será justo en estos días de letal aburrimiento cuando Guada se encuentre por casualidad con un dato que desconocía y que podría ser el primer paso para llegar a conocer quién fue su misterioso progenitor, del que su madre nunca ha querido hablarle, siendo este un tema que siempre ha desembocado en una discusión entre madre e hija.

Una vez libre de ataduras judiciales, Guada buscará al que fue mítico compañeros de lucha extrema con Diablo, pero se va a encontrar con que el tiempo no pasa en balde para nadie, y aquel forzudo luchador bautizado como Tigre vive apartado de todos, en un vetusto remolque, y su cuerpo denota el peso de la edad…

Aunque el primer encuentro no es de lo más amistoso, justo aquí se iniciará una peculiar relación que convertirá a la muchacha y al ex luchador en alumna y entrenador en la mítica disciplina de la lucha extrema, donde Guada podría llegar a convertirse en una nueva ídolo de masas si logra refrenar los impulsos violentos que hacen que no piense, cegada por un dolor, una cicatriz que no se curará hasta que no conozca la verdadera historia de Diablo, su padre.

En Loba Loca, eso genios tras el sello Label 619 nos regalan un capítulo más que se desarrolla en Dark Meat City, un lugar que ya hemos visitado tanto en la mítica (e inconclusa en nuestro país) Mutafukaz, como en Puta Madre (en la que se narra, por RUN y Neyef, el origen y vida de el hombre tras la máscara de Diablo).

Y será en esta entrega, que reúne de manera integral todo el cómic, donde RUN escribe un nuevo capítulo de esta apasionante saga. Y para ello, en el apartada gráfico, se acompaña por uno de los talentos nacidos del ya mítico sello, Guillaume Singelin, cuyo trazo ya conocemos bien en nuestro país gracias las cabeceras Doggy Bags o Lowreader, por no hablar de sus obras en solitario, PTSD y Frontier.

En este spin off nos regalan una historia que te engancha desde la primera página, presentando a una protagonista que tendrá que lidiar con el dolor y la frustración que lleva dentro, una herencia de ese padre que nunca llegó a conocer y que tan solo gracias a la amistad de un viejo luchador podrá llegar al final del camino, reencontrarse con ella misma, y lograr la calma necesaria para llegar a aceptarse.