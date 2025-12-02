La más “british” de las tres entregas de ‘Puñales por la espalda’

La ficha *** 'Puñales por la espalda: De entre los muertos'. Comedia de intriga, EE UU, 2025, 144 min. Dirección y guión: Rian Johnson. Música: Nathan Johnson. Fotografía: Steve Yedlin. Intérpretes: Daniel Craig, Glenn Close, Josh Brolin, Josh O’Connor, Andrew Scott, Cailee Spaeny.

Las historias de detectives teñidas de detalles humorísticos no faltaron en las décadas de oro de este género. Pasados aquellos años, sin que el interés por las novelas de las reinas del crimen haya decaído, como demuestran las reediciones de sus libros y la creación de películas y series basadas en ellos, se puso de moda la parodia no exenta de nostalgia –eran los años 60 y 70 de lo camp y lo retro– de aquellas novelas y películas a las que sumaron las del cine negro: Un cadáver a los postres, Un detective barato, Juego sucio, A lo loco y con la cara del otro o Pero… ¿Quién mata a los grandes chefs? fueron algunas de estas películas. Que a su vez tenían como precedentes las comedias negras inglesas de los años 50, como El quinteto de la muerte u Ocho sentencias de muerte. Que también a su vez tienen extraordinarios precedentes victorianos como Aventuras de un cadáver de R. L. Stevenson.

En 2019 Rian Johnson les volvió a dar vida en la pantalla grande –en la pequeña nunca dejaron de sucederse– con la inteligente y divertida Puñales por la espalda, tan respetuosa con los precedentes que incluso apostó por el reparto de estrellas y celebridades: Daniel Craig, Ana de Armas, Chris Evans, Jamie Lee Curtis, Christopher Plummer, Don Johnson, Toni Colette o Michael Shannon. El interés por los universos policíacos y detectivescos de Rian Johnson se remonta a su primer largometraje, Brick (2005), prosigue con Los hermanos Bloom (2008) y lo traslada a la ciencia-ficción con Looper (2012). Tras su incursión galáctica con Star Wars: Los últimos Jedi (2017) regresó a sus mundos de crímenes, engaños y detectives con la citada Puñales por la espalda y, dado su éxito, su continuación con Puñales por la espalda: El misterio de Glass Onion, en las que opta abiertamente por la comedia policíaca al viejo estilo dándole el necesario barniz de modernidad sin rasparle el aire retro-british. Como el éxito se repitió, he aquí la tercera entrega.

Gran reparto, aunque en esta ocasión más ajustadito que en las dos anteriores –además de Craig, Glenn Close, Josh Brolin, Josh O’Connor, Andrew Scott o Cailee Spaeny– y trama criminal que gira en torno a la confrontación entre dos religiosos simplonamente caricaturizados, sobre todo uno de ellos, y sus defensores y detractores en la pequeña congregación de un pueblo. Lógicamente habrá un crimen. Y lógicamente, bien avanzada la película, Daniel Craig llegará para investigarlo. El resultado es, por descontado, entretenido pese a la muy larga duración de la película. Menos ágil, quizás por concentrarse en menos personajes, que las dos anteriores, es, en cambio, más fiel a la tradición de la comedia criminal inglesa en la que los clérigos tuvieron un papel destacado (padre Brown aparte, por supuesto). Por eso quizás sea la más british de las tres entregas de Puñales por la espalda.