Aventuras animadas

¿Quién nos iba a decir que en los ya lejanos años noventa una nueva serie de cómic basada en unos dibujos animados iba a tener tanta calidad?

Hace poco he vuelto a revisar la serie de televisión protagonizada por Batman y, la verdad, no ha perdido un ápice de calidad. Y es que la fórmula de sus creadores era bien sencilla, llevar a la pequeña pantalla relatos que estaban dirigidos a todos los miembros de la familia, no exclusivamente a los más jóvenes.

Ficha Aventuras de Batman 1 Guion: Kelley Puckett, Martin Pasko Dibujo: Ty Templeon, Brad Rader Tapa blanda Color 152 págs. 15 euros Panini Cómics

Obviamente, sí que había una muy buena mezcla en aquellos episodios, donde en muchos de ellos (casi siempre en los que Joker aparecía) había una buena ración de humor, pero aún recuerdo algunos, como por ejemplo, el protagonizado por el fiscal Harvey Dent, donde asistíamos a sus oscura transformación, que lograba dejarte pegado a la pantalla.

Es por ello que esta colección de cómic, Aventuras de Batman, nacida también gracias al tremendo éxito del Amor Loco de Paul Dini y Bruce Timm, lleva a las viñetas ese ambiente peligroso de la urbe gothamita, donde Batman va a poner toda la carne en el asador para frustrar los oscuros planes de su galería de villanos.

En este primer volumen vamos a observar como varios de estos criminales son 'obsequiados' con un inesperado regalo, un inmenso televisor desde donde un misterioso personaje les proponía una serie de robos.

Una vez aceptado el encargo, tanto El Pingüino como Catwoman terminarían viéndose las caras con el Murciélago, ya sea en Gotham o en un rápido viaje a la ciudad del Támesis, donde las joyas de la corona se convertirán en el ansiado objetivo de la gatuna ladrona…

No voy a revelaros la identidad del misterioso personaje, pero en el último capítulo de este arco argumental el telón caerá, y un plan ideado por Batman le llevará a él y al fiscal Harvey Dent a convertirse en inesperados protagonistas de una emisión catódica, donde sus vidas van a pender de un hilo.

Sin tiempo para recuperarse, el Caballero Oscuro tendrá que enfrenarse a una extraña epidemia, ya que los habitantes de la ciudad, por causas desconocidas, van a ir perdiendo uno a uno la capacidad lectora, naciendo el caos.

¿Quién es el culpable?

Y finalmente, como colofón, un relato en el que toma el protagonismo el rostro tras la máscara de Batman, Bruce Wayne, al que todos señalan como el culpable de un terrible asesinato…

Kelley Puckett, Martin Pasko a los guiones, junto a Ty Templeton y Brad Rader en el apartado gráfico inician el genial camino que convirtió a esta serie de cómic en algo mítico.