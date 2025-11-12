Ave, Satani

A finales de los años treinta, un negro nubarrón empezaba a cubrir parte de Europa. A base de mentiras y presión política, militar, el régimen nazi comenzó su invasión, hecho este que le llevó a la ciudad de Praga (atención a esa página del desfile), donde la población judía comenzaba a padecer el odio y la violencia aplicada por las violentas tropas germanas.

Ficha El Diablo y Coral Autor: Homs Tapa dura Color 112 págs. 25 euros Norma Editorial

Mientras tanto, un colorido circo había llegado a la ciudad, entre sus nómadas miembros se encuentra una chica, Coral, la protagonista de este relato. Ella, con sus 'artes adivinatorias' y mucho teatro, se gana la vida.

Con el tiempo ha sabido encontrar un sitio entre sus compañeros, que la consideran una más, y harán todo lo que puedan por ella si le surge algún tipo de problema.

Lo malo es que ese problema es invisible a la mayoría de ojos humanos, es rojo y tiene cuernos y rabo. Sí, se trata del Diablo, Belcebú, Satán o cómo queráis llamarlo.

Como si se tratara de un vil 'amigo' invisible, sigue a todas partes a Coral, susurrándole, esperando paciente a que la muchacha cometa un error, ese pecado que le abrirá la puerta hacia el Infierno.

Ella es totalmente independiente, y rompió con su padre hace ya tiempo, aunque aún sigue encargándose del cascarón vacío del hombre que fue Gershon Loew, famoso entre su pueblo por acometer siempre con éxito una labor muy especial que Coral siempre ha desconocido…

Mientras, un grupo de judíos ha trazado un oscuro plan para expulsar a los nazis de la ciudad, pero para ello van a necesitar de un elemento muy importante en el proceso previo, y ¿Adivináis quién será parte esencial en ese descabellado y peligroso plan?

En efecto, Coral.

El Diablo y Coral es una obra totalmente redonda, su trama te atrapa desde el principio, llevándote de la mano hacia ese oscuro pasado que responderá a muchas preguntas de la protagonista, que lo arriesgará todo una vez sepa la verdad, acometiendo un periplo hacia el Infierno, donde se jugará el todo por el todo.

Del apartado gráfico que queréis que os diga, es una autentica maravilla, Josep Homs (El Angelus, Shi, BCN Noire…). Aunque este cómic tiene la influencia narrativa del canon franco belga de sus anteriores trabajos, en este en concreto, se toma la maravillosa libertad de regalarnos viñetas página e ilustraciones a doble página que son un auténtico placer visual para el ojo del lector.

Ah, y por el camino incluso podéis encontrar algún que otro guiño cinematográfico.

En resumen, uno de los mejores y más apasionantes cómics de los últimos tiempos, que nos confirma la madurez artística de un autor a seguir para todos y todas aquellos que no le conocíais, Homs.