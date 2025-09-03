Angustiosa historia real de supervivencia y rescate

La ficha *** 'Sin oxígeno'. Thriller. Reino Unido. 2025. 93 min. Dirección: Alex Parkinson. Guion: Alex Parkinson, Mitchell LaFortune, David Brooks. Música: Paul Leonard-Morgan. Fotografía: Nick Matthews. Intérpretes: Woody Harrelson, Finn Cole, Simu Liu, Cliff Curtis.

Alex Parkinson es un realizador televisivo especializado en historias de vidas llevadas al límite y de supervivencia: en las colectivas River Monsters y Supervivencia en la tribu se ocupó de la búsqueda y estudio de los peces de agua dulce más peligrosos por el biólogo Jeremy Wade y de las peligrosas aventuras de supervivencia de Hazen Audel; con Brad Bestelink rodó La vida entre leopardos, de título suficientemente descriptivo; y en solitario, Lucy, the Human Chimp sobre la convivencia entre una chimpancé experimentalmente criada como humana y una estudiosa de los comportamientos de los primates. En 2019, junto a Richard da Costa, se centró en la involuntaria gesta de Chris Lemons, integrante de un equipo de buceo que sufrió un accidente mientras reparaba tuberías petrolíferas submarinas en la costa este de Escocia, quedando en el fondo del mar con oxígeno solo para diez minutos, pero logrando asombrosamente sobrevivir treinta, mientras sus desesperados compañeros intentaban su rescate.

Ahora, en solitario, Parkinson ha convertido esta increíble historia real en un largometraje de ficción que es imposible ver sin sentir asfixia y agobio claustrofóbico. Y la cosa funciona, logrando crear un angustioso suspense con bastante corrección y oficio para ser su primera obra no documental.

Tras un correcto prólogo para presentar a los personajes y sus relaciones entre ellos y con su entorno (es importante la historia de amor de Lemons) alcanza lo mejor en la odisea del rescate, manejando muy bien la tensión con el montaje que alterna la lucha por la supervivencia del buzo y los desesperados esfuerzos de sus compañeros por rescatarlo contra toda esperanza conforme pasan los minutos.

Bien, como siempre en este tipo de papeles, Woody Harrelson, al igual que el resto del reparto. Paul Leonard-Morgan -un excelente compositor que en sus mejores obras se puede considerar en la órbita de Philip Glass, con quien compuso la extraordinaria música de la serie Tales from the Loop- retoma la eficaz música electrónica que compuso para el documental, a ratos emotiva, a ratos épica y a ratos angustiosa, siguiendo la estructura de la película con una gran capacidad para crear marcos sonoros.