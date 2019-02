“En la moda flamenca valen la innovación y el atrevimiento, pero sin perder el norte”

Cumplir 25 años es un gran acontecimiento. En total, 9.125 días y y 547.500 horas te dan la experiencia y visión de toda una vida que se resume en un cuarto de siglo. Como toda fecha clave, siempre toca hacer balance entre lo bueno y lo malo. Quizás esta sea la parte más amarga donde a más de uno la realidad le suelta una bofetada que lo deja dando vueltas en el sitio, noqueado. Este no es el caso -ni mucho menos- de la diseñadora portuense Ángeles Verano, quien cumple 25 años en el mundo de la moda flamenca. Hace ya unas semanas la alegría, emoción y pasión que rodean a esta diseñadora se pudieron sentir en Sevilla, concretamente en la pasarela We Love Flamenco, donde la portuense celebró el cumpleaños de su firma haciendo un recorrido por toda su trayectoria en la colección 25 Primaveras. La celebración fue increíble. Emocionante. Pero si las cosas buenas se pueden celebrar dos veces, mejor que mejor. Hoy Ángeles será la encargada de inaugurar la Pasarela Flamenca Tío Pepe donde, aparte de volver a celebrar sus primaveras, mostrará en exclusiva algunos modelos que tradicionalmente -como buena amante de Jerez y casada con un jerezano-, siempre prepara para esta tierra “que tanto cariño” le ha dado.

Para la celebración, muy similar a la sevillana pero en clave jerezana, la diseñadora contará también con grandes amigos y artistas que le han acompañado en estos años, como la cantante y modelo Alba Molina, que desfilará con su hija Lucia. “Muchas veces siento que el tiempo ha pasado volando. Pero cuando echo la vista atrás, veo la cantidad y el contenido, y siento que mi trabajo ha valido la pena”, explica sonriendo. “Nunca creí que llegaría a celebrar tantos años. Pensé que me retiraría antes, pero la gente que me ha rodeado me ha hecho sentir que ha merecido la pena”. Y tanto que la ha merecido. Ángeles Verano es ante todo culpable. Culpable de que la mujer-que antes se sentía atrapada en un traje “tieso”- se sienta atractiva rodeada de volantes y desee ir vestida de flamenca todos los días a la Feria, culpable de bajar el talle, culpable de eliminar las mangas de farol, culpable de que ahora la flamenca -que ha descubierto la comodidad gracias a ella- no tenga sitio en su casa para guardar más modelos , porque ya no quiere sólo uno o dos. La mujer ahora quiere tres, cuatro e incluso cinco. En definitiva: Culpable, fundamentalmente, de comenzar una revolución en la moda flamenca. “Cuando yo empecé tenía un concepto muy avanzado, sobretodo en Sevilla, donde me decían que aquello no iba a cuajar allí porque no se atrevían con los cambios. Me costó mucho demostrar que el traje, que por aquellos años era súper incómodo, tenía que evolucionar con la mujer”, recuerda la modista que comenzó a dar sus primeros pasos con Dobleerre, la agencia de modelos de Raquel Revuelta que desde el primer momento apostó por sus diseños, caracterizados por la mezcla de tejidos y estampados “Tenía muy claro que la flamenca era la que tenía que llevar el traje, y no que el traje llevara a la flamenca. Confiaba que en el momento en el que ella se encontrase a gusto con él, lo iba a hacer suyo”. Y efectivamente, así ocurrió. De esta manera, nació la flamenca de Ángeles Verano. Una mujer inteligente, cómoda, elegante, segura de lo que lleva, y en la que la diseñadora confía plenamente de cara a saber elegir dentro de las nuevas tendencias “que suelen cruzar la línea”. “En este mundo valen la innovación y el atrevimiento, pero sin perder el norte”, opina. “Siempre hay que intentar llegar al punto máximo de creatividad, pero con cuidado. La frontera es muy fina y es muy fácil preguntarse delante de un modelo: ¿Bueno, pero esto hasta que punto es una flamenca?”. Bajo la premisa de que “todo lo que no sea favorecedor, no tiene futuro”, Ángeles continúa implantando la lógica pura y dura a la hora de diseñar “sin que ello me quite mi punto de transgresión”. Sus mejores clientas, han sido testigo de ellos, como Paloma San Basilio, Martirio, Lolita, Ana Rosa Quintana, María del Monte, Ana Obregón, Pastora Soler, Pasión Vega o Eva González. “Hay que ser agradecido en la vida y cuando llegue el momento decirlo”, explica esta portuense que ha crecido jugando en la plaza Isaac Peral y que es prima de la también maravillosa modista Rocío Tejada. “En este aniversario quiero demostrar a la gente que su apoyo, confianza y cariño son los que me animan a seguir y me demuestran que merece la pena seguir luchando”. Muchas felicidades de nuevo Ángeles. A por otros 25 años más... Y que nosotros lo veamos.