‘Andalucía Sinfónica’ se amplía a diez ciudades en el nuevo curso

La sede de la Fundación Unicaja en Cádiz acogió la presentación de ‘Andalucía Sinfónica’.

El programa Andalucía Sinfónica aumentará en su segunda edición –temporada 2025/26– el número de ciudades a las que llegará la gira de las cuatro orquestas institucionales andaluzas: la Orquesta de Córdoba, la Orquesta Ciudad de Granada, la Orquesta Filarmónica de Málaga y la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla.

Con esta programación, las cuatro orquestas sinfónicas andaluzas ofrecerán actuaciones por las cuatro provincias que no cuentan con orquesta institucional propia, es decir, Almería, Cádiz, Huelva y Jaén, gracias a la coordinación entre las gerencias de las orquestas, los ayuntamientos, la Fundación Unicaja y la Consejería de Cultura y Deporte.

En la nueva edición del programa, que dará comienzo el 13 de septiembre en Huelva, con la Orquesta Ciudad de Granada, las formaciones andaluzas actuarán en el Auditorio Casa Colón de Huelva, el Teatro Villamarta de Jerez (Cádiz) y el Teatro Infanta Leonor en Jaén.

También en el Auditorio Maestro Padilla (Almería), el Patio de la Antigua Universidad de Baeza (Jaén) –espacios donde ya lo hicieron en la pasada edición–, ampliando al Gran Teatro Falla (Cádiz), al Teatro Auditorio de Roquetas de Mar (Almería), el Teatro Auditorio de El Ejido (Almería), el Teatro Cervantes de Linares (Jaén), y el Auditorio del Hospital de Santiago en Úbeda (Jaén), en el marco del Festival de Música y Danza de Úbeda.

Dentro de este programa, las cuatro orquestas institucionales de Andalucía realizarán un total de dieciséis actuaciones en esta nueva temporada.

De Huelva, donde tendrá lugar el primer concierto, la gira pasará a Jerez el próximo 24 de octubre, con la Orquesta Filarmónica de Málaga, y el día 30 de octubre a Jaén, con la Orquesta de Córdoba, mientras que el 14 de noviembre, el programa se estrena en el Gran Teatro Falla, en Cádiz, con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS).

Los conciertos continuarán el 24 de enero en Roquetas de Mar, con la Orquesta Ciudad de Granada, y el día 27 de febrero en Huelva, con la Orquesta de Córdoba.

El programa une a los ayuntamientos, la Fundación Unicaja y la Consejería de Cultura

El 14 de marzo, la Filarmónica de Málaga actuará en Almería capital, y el día 20 de ese mes la Orquesta de Córdoba lo hará en el Teatro Auditorio de El Ejido.

En abril –el día 11–, el programa volverá al Gran Teatro Falla -en esta ocasión con la Orquesta Ciudad de Granada-, y también hará parada en el Auditorio Casa Colón de Huelva, el día 12, con la Filarmónica de Málaga, y el día 18, con la ROSS.

En el mes de mayo, la Sinfónica de Sevilla actuará en el Teatro Cervantes de Linares (Jaén) –el día 9–, y el día 23 en el Auditorio Maestro Padilla de Almería, mientras que la Orquesta Ciudad de Granada con la propuesta Del nuevo mundo llegará al Auditorio del Hospital de Santiago, en Úbeda, y el día 30, la Filarmónica de Málaga acercará la música sinfónica al Patio de la Antigua Universidad de Baeza.

El ciclo cerrará su programación en el jerezano Teatro Villamarta el próximo 5 de junio de 2026, con la Orquesta Ciudad de Córdoba.

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, destacó “la relevancia de un programa que en su primera edición contó con una asistencia de casi 7.000 personas” y la voluntad de la iniciativa “de seguir sumando nuevos públicos al ampliar su alcance desde las seis ciudades iniciales a las diez a las que va a llegar esta nueva edición”, según informó la Fundación Unicaja.