Amor secreto

El azar a veces nos conduce por caminos de lo más inesperado. Y si no, que se lo digan a Kim, autor de este cómic. Aficionado a visitar mercadillos, rebuscando entre montones de libros, se encontró con un objeto que destacaba entre el resto.

Era un diario que, una vez leído, sumergió al autor en unos años ya lejanos, los treinta, en los que España, y ese caso concreto, Barcelona, conocería en poco tiempo los rigores y el terror de la Guerra Civil.

Ficha El diario de la señorita Litgi Autor: Kim Aubert Tapa dura Color 128 págs. 24.95 euros Norma Editorial

Pero la verdadera protagonista de este relato es aquella que plasmó sus pensamientos y deseos en las hojas del diario, Mercé Litgi, una joven de buena familia que se enamoró perdidamente de un hombre varios años mayor que ella y que, por desgracia, estaba casado y tenía hijos, por lo que relación será intermitente y terriblemente dolorosa para la joven, que en ningún momento podrá quitar de su cabeza al deseado Manolo al que dedica estas palabras.

Empujado por sus amistades y cercanos, Kim no podía quitar de su cabeza la historia de Mercé, por lo que después de darle alguna que otra vuelta y encontrar el formato perfecto, se lanzó al reto de plasmar en viñetas todo aquello que la joven había escrito en su diario.

Y el experimento, o cómo queráis llamarlo, es muy interesante. Por una parte tenemos la voz, la suya propia, de la enamorada, con sus pensamientos, sus momentos de soledad, otros de diversión y alegría, y Kim los coge y plasma en viñetas, conduciéndonos a aquella Barcelona que ya en poco se parece a la actual, y nos regala instantáneas fieles a otro tiempo, el pasado.

Como un auténtico detective privado, Kim Aubert, que ya ha demostrado de sobra que no es tan solo un autor enmarcado en el humor (siempre nos viene a la cabeza su Martínez El facha), sino que junto a la compañía del guionista Antonio Altarriba en las magníficas El arte de volar o El ala rota, o en solitario con Nieve en los bolsillos, mostró su maestría a la hora de narrar otras historias.

La historia de amor de Mercé se prolongará desde principios de los treinta hasta mediados de los cincuenta, y vamos a estar junto a ella en esa casi eterna espera, que se tornaba insoportable para la protagonista, aguardando que una carta de su adorado Manolo llegara al buzón. Se convirtió en una prisionera del anhelo, sabiendo perfectamente que lo suyo con aquel hombre no tenía futuro.

Sin embargo, fue capaz de construir una vida de lo más plena, estudiando, cultivando multitud de amistades de la sociedad barcelonesa de la época, y como el propio Kim conocerá, encontrando el amor en sus últimos años.

En el epílogo de la obra, el autor nos conduce en sus pesquisas que, guiadas en muchos momentos por las casualidades, le llevarán a conocer el verdadero rostro de esta mujer, aquella que firmó las palabras de este diario que nunca llegó a las manos de su verdadero destinatario.