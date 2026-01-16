Alberto Núñez Seoane: "Todo lo que nos ocurre en la vida es consecuencia de lo que hacemos y decidimos"

La indolencia, la falta de energía o voluntad para tomar decisiones y sus consecuencias, protagonizan la primera novela del empresario y biólogo jerezano Alberto Núñez Seoane, 'Vidas descontadas. Desidia' (Caligrama).

"Cuando escribimos algo no deja de ser un reflejo de lo que tú vas experimentando en la vida, sintiendo, percibiendo. Te cruzas con personas, ves que el destino de unas va por un sitio y el de otras por otro. Y con el paso del tiempo, en los pocos momentos en los que dedicamos a pensar, vas sacando tus propias conclusiones y ves lo que sucede por la falta de decisión sobre situaciones que todos debemos afrontar y que no son más que responsabilidad de nosotros mismos, aunque queramos engañarnos con excusas. Todo lo que nos ocurre en la vida es consecuencia de lo que hacemos y decidimos. El destino no está escrito, lo vamos escribiendo nosotros, y en el que equivocarse es humano", explica Núñez Seoane.

Pareciera que Rogelio Antúnez culpase al mundo por haber nacido sin haberlo pedido. Vivió sin apego ni desvelo por nadie, ni siquiera por sí mismo, sin agradecer a quien lo cuidó o quiso; y murió sin buscar siquiera la posibilidad de esperar su hora. Vino al mundo con más de lo que muchos llegan a tener: una familia acomodada, educación privilegiada, una madre que lo amó y protegió, un padre que lo instruyó y defendió. Nunca tuvo que dejar de ser persona para sobrevivir. La fortuna tampoco le dio la espalda cuando apareció Juana, la mujer que lo encontró —porque no fue él quien la encontró a ella—. Juana, enamorada, fue una segunda oportunidad que el destino le ofreció sin merecerla. Pero su indolencia lo llevó a destruir los caminos que esa oportunidad abría. La apatía de Rogelio alcanzó profundidades insalvables y fue esa misma desidia la que cedió el rumbo de su vida a Jesús, el Mármol, un personaje tan común como peculiar. Jesús encarna la vileza que puede habitar en el ser humano: su codicia es tan intensa como la pasividad de Rogelio. El choque sostenido de sus naturalezas incompatibles marcará el destino de ambos. Nada habría ocurrido como ocurrió sin Rocío —que no se llamaba Rocío—, el amor equivocado que terminó por condenar a Rogelio. Mujer fuerte y decidida, marcada por la miseria de su origen y el horror de un depredador que le arrebató algo irreparable, ella es ambición con fundamento, venganza con causa. En su cóctel de emociones no hay espacio para el equilibrio. Quien lo beba, inevitablemente, marchará hacia la tragedia.

Núñez Seoane confiesa que, a pesar de su experiencia como articulista en Diario de Jerez, así como autor de artículos, relatos y estudios en varias revistas de tirada nacional y una de la Argentina, "plantearse un libro es totalmente diferente y lo hago porque quiero comunicar algo y que alguien lo lea. Es una necesidad vital de comunicar, de decir en voz alta lo que piensas y sentir que alguien te lee, esté o no de acuerdo con lo que escribo. Es la necesidad del escritor".

La realidad es que 'Vidas descontadas. Desidia' tenía otro destino inicial: "Empecé queriendo escribir otra cosa. De hecho, las primeras páginas son de otro libro, que era el que yo pensaba escribir y que será la tercera parte de esta trilogía. Pero luego, como dicen, los personajes tienen vida propia y, sin darme cuenta, lo que iba a ser la historia de uno de la familia del protagonista pues como que tomó fuerza en lo que fui escribiendo y terminé desarrollando la historia de Rogelio Antúnez".

El libro cuenta ya con una segunda parte a la vista, 'Vidas descontadas. Coraje', y una tercera, 'Vidas descontadas. Destino'. Alberto Núñez Seoane presentará próximamente esta obra en Jerez, cuya fecha se anunciará en breve.

Nacido en Jerez, un mes de diciembre de 1953, Alberto Núñez Seoane es biólogo, empresario, viajero, articulista y escritor. Colaborador en artículos de opinión en Diario de Jerez, desde 1998, es también autor de artículos y relatos cortos, en revistas de tirada nacional: 'Caza y safaris', 'Hunters', 'Sendas de caza', 'Jara y sedal', 'Trofeo', 'Cinegética argentina' (Argentina) y 'Magnum' (República de Sudáfrica). Autor de los libros 'África en la piel' y 'El imperio de frío' (Editorial Solitario), en febrero publicará 'Cazando España'.