La actriz gaditana Teresa Ferrer dará vida a Fantine de 'Los Miserables' en el Teatro Apolo

La actriz gaditana Teresa Ferrer se encargará de dar vida a Fantine, la protagonista femenina de Los Miserables, el afamado musical basado en el título de Víctor Hugo, que llega este otoño al Teatro Apolo de Madrid.

Ferrer (Cádiz, 1990) encarnará al personaje con mayor fuerza dramática de la historia ambientada en la primera mitad del siglo XIX francés, a la que han dado rostro en sus últimas versiones en la gran pantalla actrices como Anne Hathaway o Uma Thurman. Teresa Ferrer une así el nombre de una de las más aclamadas puestas en escena musicales al de otras producciones, como Los Pilares de la Tierra, El Médico (Premio PTM a Mejor Interpretación Destacada Femenina en el papel de Mery) o School of Rock.

Esta producción de Los Miserables, de la mano de Cameron Mackintosh sobre la propuesta original de Alain Boublil y Claude-Michel Schönberg, se estrenará en el Teatro Apolo de Madrid el 28 de noviembre, regresando al mismo escenario en el que conquistó España por primera vez en 1992.

El clásico de las letras francesas narra la vida de Jean Valjean, un exconvicto que busca la redención tras su liberación de la prisión. Perseguido implacablemente por el inspector Javert, Valjean reconstruye su vida mientras cuida de Cosette, la hija de Fantine, una mujer explotada por la pobreza. Ambientado en la Francia posterior a la Revolución, los destinos de Valjean, Cosette y otros personajes se entrelazan con la lucha de jóvenes idealistas en las barricadas. El musical explora temas como la justicia, el sacrificio y la esperanza.

UNO DE LOS MUSICALES DE MAYOR ÉXITO

"La gran historia de Victor Hugo -comenta al respecto Cameron Mackintosh- sigue siendo tan fresca y relevante hoy como cuando se publicó por primera vez en 1862".

La propuesta musical de Boublil y Schönberg le dio a la escena un referente, con temas como I Dreamed a Dream, On My Own, Bring Him Home, Do You Hear The People Sing? y One Day More. Los Miserables se ha convertido en uno de los musicales de mayor éxito de todos los tiempos, con representaciones en 438 ciudades de 53 países, traducido a 22 idiomas y aplaudido por más de 130 millones de espectadores.

Junto a Teresa Ferrer, completan el elenco de personajes principales Drián Salzedo, como Jean Valjean; Pity Manubens, como Javert; o Quique Niza, como Marius: "Hemos encontrado un elenco nuevo muy emocionante que dará vida a este legendario musical de una manera contemporánea, mientras celebramos sus extraordinarios 40 años ininterrumpidos en el West End de Londres, donde sigue batiendo récords de taquilla como el musical de mayor permanencia del mundo", indica Mackintosh.

Marcos Cámara -CEO de la productora, ATG Entertainment en España- enfatiza que "para ATG Entertainment, estrenar esta nueva producción de Los Miserables en Madrid -una apuesta renovada para mantener su frescura en el siglo XXI- es una declaración de intenciones sobre lo que ATG Entertainment traerá al mercado español en el futuro: los mejores títulos en los mejores teatros".