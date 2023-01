Vanesa Benítez, Emilio Morenatti, Noemí Ruiz e Isaías Saldaña, este mes en Cádiz con la Escuela de Cine de la UCA

La Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz, del Servicio de Extensión Universitaria del Vicerrectorado de Cultura y bajo la coordinación técnica de Bruto Pomeroy, enfrenta el nuevo año con una serie de talleres y presentaciones que traen a Cádiz algunos nombres tan interesantes como el de la realizadora Vanesa Benítez (nominada al Goya), el fotoperiodista Emilio Morenatti (Premio Pulitzer), la actriz Noemí Ruiz (nominada en los Premios Carmen y Asecan) y el operador Isaías Saldaña (reconocido especialista de la steadycam). Además, el ciclo de actividades también cuenta con la presentación del último libro del escritor y cineasta gaditano José Manuel Serrano Cueto.

La actividad ya ha comenzado, de hecho, con la presencia de la directora de La vida chipén en el Edificio Constitución 1812 (antiguo Aulario de la Bomba). Y es que Vanesa Benítez imparte desde el pasado día 16 enero al próximo 20 el curso Qué he hecho yo para dirigir esto, una formación que pretende dar a conocer las distintas fases a las que se enfrenta un profesional de la dirección durante la producción de diferentes formatos audiovisuales a través de las experiencias personales de la realizadora sevillana.

Así, desde su piel como realizadora de televisión, guionista y directora de cine (y a ratos productora), Vanesa Benítez desgrana las diferentes multitareas de una directora tanto de cine independiente como de formatos para televisión a lo largo de las distintas fases de la producción, partiendo desde la idea original hasta verla materializada (o quizás no) en un documental, serie de televisión o un largometraje de ficción.

Desde los inicios de su carrera en 2005, Vanesa Benítez Zamora (Osuna, Sevilla, 1980) ha trabajado en casi todos los departamentos y estados de la producción, pero con el tiempo, se ha inclinado más hacia el guion y la realización tanto para cine como para televisión. Su primer largometraje como directora y guionista, el documental Rota n’ Roll, fue premio Imagenera en el Festival de Cine Europeo de Sevilla 2017, Mejor Documental Andaluz en Alcances 2018 y Primer Premio del Espiello 2019. Su segunda película como directora y guionista, La vida chipén, una mezcla de ficción y documental que, después de pasar por el Festival de Cine Europeo de Sevilla 2021 y el Festival Rizoma de Madrid 2021, se estrenó en cines en junio de 2022 con el tema Un paraíso en el sur, que está nominado en la próxima edición de los Goya y que tiene letra de la propia directora.

En la actualidad se encuentra desarrollando varios proyectos propios de ficción y documental, entre ellos la adaptación cinematográfica de la novela de Sara Mesa, Un incendio invisible.

Tras la participación de la sevillana, la Escuela de Cine de la UCA, que cuenta con la colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de Puerto Real, une fuerzas con la Escuela de Fotografía de la misma universidad para organizar una clase magistral a cargo del fotoperiodista Emilio Morenatti.

Durante la cita, que tiene lugar el jueves 26 de enero partir de las 16.00 horas en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias del Trabajo, el reconocido profesional con más de 30 años de trayectoria y un premio Pulitzer a sus espaldas, hablará sobre algunos hitos de su oficio.

Morenatti es uno de los fotoperiodistas contemporáneos más destacados así en el pasado año 2022 sumó el Mingote 2022 y el Premio de Periodismo Ciudad de Málaga al Pulitzer obtenido en 2021 y otros galardones como el Fotopress, el World Press Photo (en dos ocasiones), Premio Andalucía de Periodismo (1993) o el Premio Europeo de Fotografía Fujifilm (1995) o el Pictures of the Year International (PoYI), uno de los más reconocidos en Estados Unidos.Tiene una amplia experiencia como fotógrafo documental de desastres, guerras y situaciones de conflicto. Siendo muy joven, comenzó a hacer fotos para diarios locales y trabajó durante la Expo del 92 en Sevilla de la mano de la Agencia Efe. No obstante fue la crisis del islote Perejil lo que hizo que la Agencia de Noticias estadounidense Associated Press (AP) se fijara en él en 2003. Con ellos cubrió conflictos armados en Oriente Medio, Afganistán, Pakistán y el norte de África. Desde entonces lidera el Departamento de Fotografía para la Península Ibérica de dicha Agencia. En 2006, fue secuestrado en la ciudad de Gaza y el 12 de agosto de 2009 sufrió un atentado mientras estaba en Kandahar, Afganistán.En 2021, Emilio Morenatti se hizo con el Pulitzer en la categoría de reportaje fotográfico por su serie de fotografías sobre cómo habían vivido las persones mayores la pandemia de la Covid 19. Emilio Morenatti ha recorrido durante estos últimos meses los hospitales de ciudades de Ucrania como Kiyv, Lviv o Cherkasy para retratar la dura realidad a la que se enfrentan los civiles que aún permanecen en el país durante el conflicto bélico motivado por la invasión rusa.

Además del 30 de enero al 3 de febrero tendrán lugar dos cursos simultáneos protagonizados por la actriz malagueña Noemí Ruiz y el operador de cámara Isaías Saldaña.

Así, La pasión por ser actor/actriz será comandada por la intérprete de La Mancha negra, un trabajo por el que recibió las nominaciones de Mejor Actriz Revelación en los Premios Carmen y Mejor Actriz de reparto en los Premios Asecan. Licenciada en Arte Dramático por la ESAD de Málaga, actualmente también es actriz de doblaje en la serie NCIS Los Ángeles.

Su primera aparición en la gran pantalla fue en Fuga de cerebros, aunque sus trabajos televisivos son los más conocidos, entre los que destacan Allí abajo, Malaka, El ministerio del tiempo, Guante blanco, Aída, Los hombres de Paco y Arrayán.

Fundadora de la compañia teatral Caramala, ha desarrollado gran parte de su carrera sobre las tablas con títulos como Las dos vidas de Anaïs Nin, Fueron nosotros, Mándibula Afilada, Monólogos de Aúpa y olé. La última obra de su productora es La plaga dirigida por Chiqui Carabante. Actualmente está de gira con Un secreto a voces de Álvaro Carrero.

En las mismas fechas, Isaías Saldaña también estará en la ciudad para impartir un curso sobre manejo y montaje de steadycam. Saldaña es técnico superior de realización y espectáculos audiovisuales y desde que se graduó ha trabajado en diferentes estamentos del sector desarrollando diversas funciones como auxiliar de cámara, foquista, gruista y maquinista, operador de cámara y steadicam.

Dentro de su disciplina ha podido desarrollar su labor en muchas y muy distintas clases de proyectos audiovisuales, desde programas de televisión, entre las que se incluyen documentales, programas en plató, videoclips y retransmisiones deportivas como la Liga Endesa ACB de baloncesto o la Champions League, hasta trabajar en rodajes de cine como La Herencia con La Claqueta o La Isla con Maestranza Films.

Su especialidad es la steadycam y es operador experto en este tipo de técnica tanto en cine como en televisión.

Además de estos cursos, la Escuela de Cine cuenta este mes de enero con la presentación del libro Gaditanos de cine. Cádiz como plató de rodaje, del escritor y cineasta José Manuel Serrano Cueto, que tendrá lugar el próximo 25 de enero a las 19.30 horas en el Edificio Constitución 1812.

El gaditano posee una larga experiencia como colaborador de medios de comunicación escrita, sobre todo con temas de cine y especialmente de terror, además de ser autor de los exitosos libros Cádiz oculto (Ediciones Mayi, 2011) -8 ediciones-, Cádiz oculto 2 -4 ediciones- (Ediciones Mayi, 2014) y Cádiz oculto 3 (Ediciones Mayi, 2018).

También posee una larga experiencia como coordinador de eventos y guionista y es autor de más de una docena de libros de cine, entre ellos De monstruos y hombres. Los reyes del terror de la Universal (T&B) y Tod Browning (Cátedra) así como de obras de teatro, como Mira que somos fantasmas y ¡Qué bello es vivir!, con Josele Román, Beatriz Rico y Fran Antón, estrenada en el Teatro Bellas Artes de Madrid y editada, junto a la pieza La musa y el lobo, en el libro La musa y el lobo (Cazador de Ratas, 2018).

Ha dirigido el documental nominado al Goya Contra el tiempo y cortometrajes como Pelucas, que se ha podido ver en numerosos países. Actualmente está culminando el proceso de posproducción del documental Osario norte, sobre la figura del actor Jorge Rigaud (San Valentín de la película El día de los enamorados), que posiblemente se estrenará el próximo otoño.