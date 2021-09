Rita Ramos mezcla ritmos y colores en su disco ‘#gazpachitoproject’

La cantante gaditana Rita Ramos ha grabado su primer disco. Después de años de trayectoria artística y de actuar en muchos escenarios, la artista publica ‘#gazpachitoproject’, un disco de versiones grabado en Santiago de Compostela, con el acompañamiento de la banda cubana Purofilin, en el que Rita Ramos ofrece una mezcla de ritmos, de colores y de sabores, como un gazpacho, que agita con fuerza en la batidora musical para lograr un trabajo que la artista define como “un viaje musical por diversos continentes”. El disco se presentó ya en el Hotel Las Cortes de Cádiz y el próximo 15 de octubre habrá un nuevo momento para escucharlo: será en la sala Milwaukee de El Puerto.

Boleros, bossanova, jazz y samba se combinan en este nuevo disco que cuenta con temas tan conocidos y versionados como ‘Usted’, ‘Triste’, ‘Nosotros’, ‘On the Sunny Sid of the Street’, ‘Corcovado’, ‘Como fue’, ‘So danco samba’, ‘My Funny Valentina’, ‘Bésame mucho’ o ‘Ipanema’.

Para Rita Ramos, el disco es “una mezcla entre Cuba y Cádiz, un proyecto muy interesante” de canciones versionadas a las que la cantante aporta su sello: “Pienso que las canciones de toda la vida cuando se cantan con ternura, con cariño, cuando se le pone amor al proyecto, suenan diferentes. Además, todas las canciones llevan una historia detrás, y esa historia yo la cuento”.

Rita relaciona cada canción, cada ritmo con un ingrediente del gazpacho, con su color, en una fusión que aspira a tener el mismo sabor, en este caso musical, que el popular plato andaluz.