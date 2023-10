Presentan en Cádiz la serie de espías que RTVE estrenará en 2024, 'Operación Barrio inglés'

Operación Barrio inglés se ha presentado en sociedad en el último día del South International Series Festival con toda la ambición de triunfar en el prime time de 2024. El objetivo es hacer disfrutar a la audiencia, por supuesto, y contar un episodio histórico poco conocido que le da base a la trama, también, pero lograr el respaldo del público para que los hechos que comienzan en 1940 puedan desarrollarse unos años más con una segunda temporada, pues sí, ahí queda y así lo expuso uno de los showrunner de la serie, Gonzalo Crespo, que aunque no están escritos caben muchos capítulos más para explicar estos convulsos años.

La serie, "de amor, espías y nazis", como la resumió Concha Ortiz en el acto de ayer en el Auditorio del Palacio de Congresos, es un thriller que se contextualiza en Huelva, donde las minas de Riotinto están controladas por empresas británicas que cuentan con una importante colonia en la zona y desde la que se exportan recursos básicos en la guerra que los aliados mantienen con los nazis. España mantiene una falsa neutralidad que tiende a favorecer los intereses alemanes, lo que levanta la desconfianza inglesa. Bajo esa tensión Lucía Valbuena (interpretada por Aria Bedmar) entra a trabajar para los británicos, "y tiene que tomar decisiones en una situación límite" atrapada entre intereses enfrentados.

"Tienes que tener superclaro en qué punto del rodaje estás ante la complejidad tan potente del papel por la evolución del personaje", explica Bedmar "por las capas que tiene Lucía, una mujer que sabe de donde viene, cuales son sus miedos y sus metas y de quien se quiere rodear".

Rubén Cortada ha presentado al personaje de Francisco, "un político español de la época que responde ante el ministro de Exteriores y el general Franco y que busca un complicado equilibrio en un momento delicado entre potencias que luchan por la mina. Intenta mantener que la balanza se mantenga" pero pertenece al lado germanófilo. No puede faltar la historia de amor con Lucía que le llevará a tener encontronazos con Peter y "ser señalado en el pueblo".

Peter Vives representa a un empresario de la mina "que se nota que está marcado por un pasado traumático, ha vivido una guerra y en Huelva encuentra su lugar seguro", explica Vives, que tuvo muchas charlas con el director para entender a su personaje.

Almagro San Miguel, por su parte, representa a Tony, –pero "no quiero decir nada, os va a sorprender mucho el personaje", afirmó– y ha preferido alabar el resultado del avance que se acababa de proyectar justo antes del coloquio entre los creadores y actores. "Es la primera vez que lo veo y me ha encantado, los planos y la iluminación es muy bonita, me ha sorprendido muchísimo". Bedmar se ha unido a los elogios emocionada: "Verlo en pantalla grande es tan guay. Cuando ves montada la escena y ves que tiene sentido todo lo ensayado". Y Cortada ha destacado el trabajo técnico subrayando que "es cine, no parece una serie".

El director de arte, Héctor Bertrand, ha defendido que ha sido "muy trabajosa, con tres mundos diferentes, cada uno en un contexto", en el que se habían reunido entre 80 y 150 técnicos más otras 50 personas del equipo artístico. "El rodaje en localizaciones exteriores tiene un trabajo extra de gestión, pero le da más verismo". La serie se rodó entre las minas de Riotinto, Punta Umbría, Mazagón y el palacio de Monsalves de Sevilla, "muy duro" porque fueron seis semanas en pleno julio y agosto.

El protagonismo femenino era un punto que tenía clarísimo Pilar Crespo, la otra showrunner del proyecto que no pudo asistir. Lucía es una mujer "en apariencia débil pero que tiene la garra y los recursos para vivir sin depender de la ayuda de nadie" como explicó la actriz que la encarna.

La productora (Rtve, Onza y Emociona) tenía claro el carácter andaluz del proyecto –"en Andalucía estamos preparados para responder ante cualquier formato", ha defendido Gonzalo Crespo– y que lo debía encabezar alguien de la tierra (Aria Bedmar es almeriense), una persona con experiencia interpretativa pero que no fuera un rostro muy conocido, para que el público fuera descubriendo el personaje y sus capas.

El resultado es "una serie muy cinematográfica", según Dani Sánchez (fotografía), inspirada técnicamente en El cuento de la criada o los cuadros de Vermeer, que se estrenará antes del verano de 2024 en el prime time de RTVE, "en la pelea gorda contra todos los leones", según Crespo, pero sin cortes publicitarios gracias a la apuesta del ente público por la ficción.