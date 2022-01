Paloma San Basilio: “Es muy bonito y emocionante que tu país reconozca tu trayectoria”

Paloma San Basilio es una de las personalidades del mundo de la Cultura reconocidas recientemente con la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes 2021 que otorga el Gobierno de España. Recibió la noticia estando en Los Ángeles, a través de una llamada del ministro de Cultura.

"Ha sido una bonita sorpresa después de este año terrorífico. Fue un detalle estupendo que me llamara el ministro personalmente y me reconoció que me han concedido la Medalla por toda una carrera, por más de 40 años de trabajo. Siempre es muy bonito y emocionante que tu país reconozca tu trayectoria", relata la intérprete en una conversación telefónica con este periódico.

Asegura sentirse "muy honrada" por la concesión de la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, que comparte "con todas las personas que han estado junto a mí desde que empecé, con las que he compartido todos estos años, porque hay mucha gente apoyándome día a día y hay que reconocer el trabajo de todos los que han puesto una piedrecita en el camino para que el tránsito sea más favorable". Dice que no quiere dar nombres porque "son muchos", pero ya se lo ha ido transmitiendo a cada uno personalmente.

Comenta que en 2021, también recibió un reconocimiento en Sevilla. "Son pequeños detalles que te emocionan, pero siempre pienso que lo importante es el trabajo diario, tener un proyecto de vida y ser honesto con lo que estás haciendo y con cómo decides enfocar una carrera; y no hacer una carrera de velocidad y grandes titulares, sino de fondo", manifiesta.

Paloma San Basilio tiene una larga trayectoria musical, con más de 30 discos grabados, ha realizado varios musicales, pinta, ha escrito dos libros… Así, afirma ser "defensora del concepto renacentista de tocar distintas disciplinas que son complementarias pero al mismo tiempo expresan el espíritu de alguien inquieto que quiere seguir investigando, buscando, aprendiendo; y todo esto sin miedo. Es importante no tener miedo a lo que va a pasar o a qué van a decir. Tienes que dejarte fluir porque si eres capaz de expresarte en una disciplina, seguramente te puedes expresar en más. A lo mejor, en todas no tienes el mismo nivel de calidad o exigencia, pero al final eres tú".

"Encasillarte es morir un poco. El artista tiene que arriesgar, no tener miedo al espacio vacío"

Si nos ceñimos a su faceta musical, también ha cambiado de registro varias veces porque, como ya dijo hace unos años en una entrevista a este periódico, para ella, "hacer siempre lo mismo en este trabajo es un suicidio". Algo que sigue pensando a día de hoy: "Encasillarte es morirte un poco. El artista tiene que arriesgar, no tener miedo al espacio vacío porque está todo por hacer, y en la música también. Tengo claro que sin las obras de teatro, no habría crecido como cantante porque cada personaje te enseña cosas".

Recuerda que en total (entre televisión y teatro), ha hecho nueve musicales, "y la verdad es que en el mundo del disco, siempre he sentido la sensación de que necesitaba alimentarme de otros mundos para que la expresividad y la manera de interpretar evolucionasen. Tengo claro que me gusta tanto cantar –la expresión vocal–, como la interpretación. Soy una actriz cantante o una cantante actriz o una mezcla de muchas cosas, pero soy sobre todo arriesgada porque no tengo miedo a la crítica. Todo lo que hago es en un intento de crecer desde la humildad y planteándome: ¿Por qué no? ¿Dónde está el límite? ¿Quién lo pone? A veces, tú mismo".

Paloma San Basilio reside entre Los Ángeles y El Puerto de Santa María. En Los Ángeles viven su hija y sus nietos, a los que ha estado dos años sin poder ver por culpa de la pandemia. Por eso, en cuanto ha podido, se ha ido a pasar un tiempo con ellos y allí permanecerá hasta el mes de febrero.

Cuenta que decidió dejar Madrid y se fue a vivir con su hermana mayor a Zahara de los Atunes, pero su hermana enfermó y se mudaron a El Puerto de Santa María "para estar más cerca de las cosas que ella necesitaba". El pasado año falleció su hermana, lo que ha supuesto para ella "una pérdida muy grande. Esto, junto con la imposibilidad de viajar, han hecho que haya sido un año difícil, pero ya estoy remontando el vuelo, como buena paloma".

Dice que está viviendo un momento complicad porque "como a casi todo el mundo, la estructura que teníamos se nos ha tambaleado, es como si nos hubieran quitado las muletas que usábamos para andar, y eso implica que tengas que reinventarte, saber quién eres en este momento y tratar de sacarle partido a una nueva forma de vida. Lo de caminar sin muletas es muy sano porque a veces nos acomodamos a unos anclajes que nos hacen sentir una seguridad falsa y eso genera comodidad, una sensación de que eres intocable, pero también es una falta de confianza en ti y en lo que puedes desarrollar fuera de esas estructuras de confort".

En 2014, la artista anunció su retirada, pero luego ha seguido en activo. Explica que entonces, decidió "cortar con un ciclo muy largo que me estaba dejando sin ganas y decidí hacer sólo cosas puntuales y especiales". Así, comenzó a escribir; a pintar "más en serio"; hizo proyectos como el musical La décima musa, para inaugurar el Festival de Mérida; protagonizó el musical Sunset Boulevard y también realizó algunos conciertos con Los Chicos del Coro de Saint-Marc. "Nunca había cantado con voces blancas", reconoce, añadiendo que todo esto "eran cosas especiales que me sacaron de mi zona de confort".

Adelanta que está preparando para el próximo año conciertos con un quinteto de jazz "que me permiten tocar distintos palos y llevar mis canciones a un terreno diferente, sobre todo para divertirnos y para divertir a la gente, que buena falta hace".

También está escribiendo y espera poder publicar su próximo libro el año que viene.

"De Cádiz, me gusta la gente, la playa, la gastronomía, la sierra... me gusta todo”

Paloma San Basilio confiesa que siente mucha atracción por Cádiz, "la ciudad más antigua del continente, con permiso de Estabul". Le atrae especialmente su historia, "que es apasionante". De hecho, su primera novela está ambientada en la capital gaditana y en la que está escribiendo ahora, "vuelve a salir de refilón"; en concreto, el Cádiz del siglo XVIII, que "culturalmente, económicamente y políticamente era la gran ciudad de Europa donde pasaban las cosas importantes". Espera "que se recupere ese esplendor porque es un espacio único. Gran parte de lo que somos, y nuestra Constitución, se lo debemos a una ciudad inexpugnable, una ciudad que nunca se rindió, algo que hoy en día tiene mucho mérito".

Sostiene que Cádiz es como su Ítaca, ya que se crió en Sevilla y de pequeña, venía cada año a la capital gaditana a veranear con sus padres, y ahora tiene su casa en El Puerto de Santa María. Reconoce que de Cádiz le gusta "la gente, la playa, la gastronomía, la sierra… me gusta todo".