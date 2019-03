Un documental explora las dualidades del productor Paco Loco

Daniel Cervantes explica que cuando Mikel Gil le plantea a Paco Loco (Francisco Martínez) que quieren hacer un documental sobre él, este responde muy tranquilo "sobre mi vida... si mi vida es superaburrida". La normalidad de la que disfraza su bagaje como artista y como productor musical es una de las interesantes dualidades que los autores del documental ven en este personaje que protagoniza la cinta: "Paco es una persona humilde, cercana y sencilla, un gran profesional y un trabajador incansable", le define Cervantes, pero "se convierte en una bestia" cuando se sube a un escenario, como artista es "un excéntrico".

Paco Loco: viva el noise es el nombre de este reto que contiene casi un año de convivencia con el artista y que aún se encuentra en fase de grabación (aquí el teaser). La idea que pretenden plasmar pasa por contar su dilatada trayectoria y su importancia dentro de la música a través de sus actuaciones, su incansable labor en el estudio y colaboraciones de artistas que han trabajado con él y personas que lo conocen bien. En definitiva, poner en valor el talento de uno de los productores musicales más importantes del panorama nacional, gurú del indie. Y, por qué no, resaltar que ese trabajo se hace desde Cádiz, en el estudio de grabación que Paco Loco tiene en El Puerto y por el que han pasado grandes artistas (Enrique Bunbury, Mikel Erentxun, Nacho Vegas, Lori Meyers y un largo etcétera) y bandas de cualquier rincón del mundo, que llegan aquí buscando su consejo profesional y su sabiduría.

Daniel Cervantes, director del documental, explica que es una persona muy reconocida dentro del mundillo, pero que a nivel social el gaditano posiblemente no ha descubierto el potencial y la valía de lo que tenemos aquí, "se percibe lo de fuera como si fuese más profesional y sin embargo bandas top están viniendo hasta El Puerto para que las produzca Paco Loco".

Sin embargo, la dualidad del productor, o su humildad, le llevan a quitarse peso: "Me sorprendió bastante cuando me ofrecieron el proyecto del documental, porque tampoco tengo una vida tan excitante. Me paso el día trabajando en el estudio. Soy una persona bastante normal. Igual la extrema normalidad que tengo me hace diferente". Aunque reconoce Paco Loco que "haber estado presente en momentos importantes de la historia musical de este país" le hace ganar en interés.

No tiene nada que ver la locura de su show con su faceta de productor, explica Cervantes. "Lo ves con su banda y parece que está drogadísimo, pero no –es un abstemio convencido–, le gusta dar su espectáculo". "Tiene un coco musical increíble", continúa desgranando su perfil el director de este proyecto, "coge cualquier instrumento y ves que su mente vuela y empieza a interpretar cosas maravillosas, que a veces chocan con su aspecto rudo. Paco es una persona de contrastes", sentencia.

Otra faceta que Cervantes destaca es su capacidad de generar actividad artística allá donde va, "es un motor cultural". Como muestra un botón, de una comida con Enrique Bunbury en su casa de El Puerto nació la idea del festival Monkey Week, sus posibilidades y los nombres de quiénes podrían desarrollarlo. Genera ideas, sí, porque "chispas tengo todos los días diez o doce pero necesitaría mucha gente a mi alrededor, no tengo los recursos para desarrollarlas", argumenta el artista.

Como explica la web de su estudio, el productor tiene el superpoder de tener un oído tres veces más fino que el de cualquier humano. "El primero que me tomo en broma soy yo", arguye Paco. Muchos años de música a la espalda le atesoran. En Gijón vivió la explosión del Xixón Sound, una especie de movida madrileña pero en versión asturiana, durante los años ochenta y noventa. Era el guitarrista de Los Locos –que le valió el mote para siempre– y posteriormente en Australian Blonde. Actualmente disfruta de la música con su banda Los Jaguares de la Bahía.

Como productor nunca se ha guiado por su olfato comercial, si lo tiene, pero su talento le ha llevado a estar nominado a los Grammy Latino en 2015 por el álbum Corazones de Mikel Erentxun en la categoría de Mejor Álbum de Rock.

Paco Loco reconoce que "procuro no verme cuando salgo en televisión. Uno tiene una imagen suya diferente, en la tele me veo más mayor, más gordo, y yo me veo más juvenil. Si es haciendo cosas serias me da pudor y vergüenza, pero si es haciendo el chorra sí me gusta verme, es más parecido a como me veo yo".

Su estudio de grabación es algo parecido a un museo de la música. Paco ha firmado más de 800 producciones, una trayectoria profesional que explica en su libro Cómo no llevar un estudio de grabación, editado en 2016.

La productora ejecutiva Irene de Juan Aracil, de Innova Films, anuncia que la distribución del documental aún está por concretar pero que la presencia en el circuito de festivales está garantizada. Queda aún por ver dónde estrenarán y las posibilidades de incluirla en las plataformas audiovisuales bajo demanda, aunque son ambiciosos en sus pretensiones. Innova Films colabora con Homeless en la producción de este documental de hora y media de duración junto al trabajo de los realizadores Mikel Gil y Daniel Cervantes.