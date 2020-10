“Súper contento” y sintiendo que está “en el buen camino”. Así se viene el gaditano Pablo Padira de Revela´T, el mayor festival de fotografía analógica de España y Europa, que se celebra en Vilassar de Dalt, a pocos kilómetros de Barcelona, donde exhibió su trabajo Soniquete.

“Al público asistente le ha gustado mucho la muestra. Yo he estado buena parte del tiempo en la sala y la verdad que se ha acercado mucho público que se ha llevado una buena impresión de mi trabajo”, explica el fotógrafo que en esta muestra retrata a 17 artistas flamencos gaditanos, el presente del jondo de la ciudad, en imágenes en blanco y negro.

Los bailaores María Moreno, Pilar Ogalla, Edu Guerrero, Rosario Toledo, Juan José Jaén El Junco, Jesús Guerrero y Jesús Helmo; los cantaores David Palomar, Samara Montañez, José Anillo, Miguel Rosendo, Emilio Florido, Anabel Rivera y Encarna Anillo; y los músicos Riki Rivera, Óscar Lago y Roberto Jaén son los protagonistas de esta exposición que, además de agradar al respetable, ha encontrado el beneplácito de los compañeros de profesión de Padira.

“Creo que esa es la gran satisfacción que me llevo del festival, que mis compañeros de profesión me han dado la enhorabuena por el trabajo. Creo que el culmen ha sido cuando la gran Cristina García Rodero me dedicó unos minutos para comentarme que le había gustado mucho la composición y que había hecho un pedazo de trabajo. Ya con eso...”, se congratula Padira que ya piensa en los próximos destinos de su muestra que llegará a Cádiz en este trimestre.