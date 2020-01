La Orquesta Barroca de Cádiz echa a andar con sus primeros conciertos

Dejan muy claro que éste es un proyecto profesional y no amateur, y hecho con músicos gaditanos. Además del componente musical, en estos momentos se encuentran inmersos en conseguir apoyos institucionales . En este sentido, quieren entrar en el catálogo de la Diputación para lo que ya han tenido una reunión y le han presentado un dossier “con una serie de propuestas programáticas que atienden a temas de diversidad o de género por ejemplo”. En este caso, Jaime Calderón señala que “lo bueno es que la música barroca tiene como base de la composición la teoría de los afectos , es decir, busca mover lo que hay dentro de las personas, por lo que es muy versátil para expresar cualquier tipo de cuestión social y relacionada con la actualidad”.

Es una orquesta que también quiere entroncar con la eclosión cultural y musical que hubo en el Cádiz de la última parte del siglo XVIII: “Este es uno de los leit motiv del proyecto. No sólo queremos difundir la música barroca y hacer feliz a la gente, sino también sacar el patrimonio musical que tuvo Cádiz desde el Corral de Comedias y ya posteriormente con los teatros francés e italiano”. Precisamente, en el futuro quieren representar la música que se tocaba en ellos en el siglo XVIII, “donde había una relación directa con los compositores napolitanos y donde los dramaturgos franceses estrenaban aquí antes que en Madrid”.

Una de las claves que tiene esta Orquesta Barroca de Cádiz es que van a llevar una interpretación historicista de las piezas. Para empezar partiendo de unos instrumentos acondicionados a la época con cuerdas de tripa y arcos que son diferentes a los modernos: “eso per se ofrece una sonoridad diferente, mucho más cálida y menos agresiva”. A ello se le unen los tratados de la aquella época que les sirven de fuentes escritas para saber cómo se interpretaba la música entonces. Tal y como advierte Jaime Calderón, se da la circunstancia de que generalmente se interpreta esta música barroca con las características propias de un repertorio contemporáneo, que no tiene nada que ver con lo que había hace más de dos siglos.

El deseo de actuar en el Festival de Música Española

La Orquesta Barroca de Cádiz tiene una aspiración a corto plazo y es la de poder participar en la próxima edición del Festival de Música Española. En primer lugar porque no hay otro proyecto que se le parezca en Cádiz. El caso más cercano es el de la ya asentada orquesta sevillana. Pero también reclaman ese apoyo institucional que debe tener un proyecto como el que han creado. Yes que tanto Jaime Calderón como Francisco Lobo coinciden en decir que este proyecto nace también con el propósito de “ayudar a revertir la vida cultural de la ciudad”. En este caso, además de con Diputación, están tratando también de mantener un encuentro con el Ayuntamiento de Cádiz, pero hasta ahora no lo han conseguido. De momento, lo primero que han conseguido es que el proyecto tenga visibilidad con esos dos primeros conciertos.