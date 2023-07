Las Noches Abiertas de Cádiz arrancan en el ECCO y el Castillo de Santa Catalina

El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Delegación de Cultura, pone en marcha un año más el programa Las Noches Abiertas del ECCO y del Castillo de Santa Catalina.

El programa incluye una agenda de actividades que ofrece la apertura de ambos centros culturales y su actual oferta expositiva, con visitas guiadas y conciertos los dos últimos miércoles del mes de julio y los dos primeros miércoles de agosto, concretamente los miércoles 19 y 26 de Julio y 2 y 9 de agosto.

El inicio del programa tendrá lugar el próximo mañana miércoles 19 de julio en el ECCO con la inauguración de la exposición del artista sevillano Cachito Vallés, titulada 'El último hombre' y con la posterior visita guiada a la misma y al resto de exposiciones del ECCO, es decir, la muestra de ‘El Valle de los caídos’ de Costus y la muestra del artista Maverick Mura.

Tras la visita, a las 22 horas comenzará el concierto del DJ Frutos del Islam y finalizará la noche con un segundo pase de visita guiada a las exposiciones tras la actuación musical.

DJ Frutos del Islam ofrece Funk & Hip Hop a puro vinilo. Se trata de un especialista en la historia del Hip Hop y los movimientos sociales relacionados con la música negra. Sus sesiones de 2023 giran en torno al 50 Aniversario del comienzo del Hip Hop, desde 1973 con las primeras fiestas de DJ Kool Herc, Afrika Bambaataa y Grandmaster Flash al inicio de la industria discográfica de la música Rap en 1979, lo que se conoce como Old School Hip Hop.

Los siguientes conciertos en el ECCO estarán protagonizados por Ruge Boreal (26 de julio), Put Offd (2 de agosto) y Virtual Sound Crew (9 de agosto).

Del mismo modo, en el Castillo de Santa Catalina las visitas guiadas se iniciarán este miércoles 19 de julio a las 21 horas con el recorrido por las exposiciones 'La explosión de Cádiz de 1947' y 'El Comercio Gaditano de los años 60', dando paso al concierto de grupo Gas Drummers a las 23 horas, cerrando la jornada de actividades con un segundo pase de visitas nocturnas tras el concierto.

G.A.S. Drummers es una banda andaluza de punk rock formada en 1988. Desde sus comienzos su hábitat natural ha sido la carretera, y no han parado, compartiendo escenario con bandas como Rancid, NoFX, Pennywise, Propagandhi, Pixies, Millencolin, Sick of it all, Satanic Surfers, Adhesive y muchas más.

En el resto de jornadas de las Noches Abiertas en el Castillo de Santa Catalina actuarán Leo Power (26 de julio), Los jinetes del Rayo (2 de agosto) y The Magic Mor (9 de agosto).

La entrada tanto para las visitas como para los conciertos es libre, sin reserva y por orden de llegada, hasta completar aforo.