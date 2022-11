Maya Hawke ('Stranger things') camino a la 'Bahía de Cádiz'

"En mi viaje a Andalucía conocí a un agradable japonés que se sentó a mi lado en el vagón de tren. Ambos nos dirigíamos a la Bahía de Cádiz..." Una voz en off narra esta pequeña, misteriosa y poética historia titulada Bay of Cádiz donde Maya Hawke (Stranger things) comparte tren con el chef de sushi Shigeru Mikami. Un cortometraje de Eliza Barry Callahan que toma el nombre de nuestro territorio para enmarcar un proyecto cinematográfico pero que bebe directamente de la literatura de Clarice Lispector.

Bay of Cádiz cuenta en poco más de cinco minutos una historia de transformación mágica que tiene su origen en una de las citas más conocidas de la aclamada novelista ucraniana-brasileña, "¿Alguna vez de repente te resulta extraño ser tú mismo?". Esta pregunta proporciona el trasfondo literario que le da poso a la trama de Bay of Cádiz (Bahía de Cádiz) donde Hawke y Mikami, sentados a ambos lados de una mesa en un vagón de tren en un supuesto viaje por Andalucía, conversan sin intercambiar una sola palabra, mientras que una voz en off narra los extraños eventos que tienen lugar en el tren.

Así, mientras Mikami filetea y ofrece un trozo de pescado crudo a su compañera de viaje, Hawke, sin darse cuenta, ingiere su encanto. Sobria, desconcertante, encantadora, muy parecida a la obra de Lispector, Bay de Cádiz deja al público incapaz de distinguir entre lo que es real y lo que es fantasía.

"Este proyecto comenzó como un poema en prosa y, de alguna manera, creo que sigue siendo solo eso. Estaba pensando en los planos en sí mismos como oraciones, cada plano corresponde directamente a una línea", ha dejado escrito en la ficha del filme su directora quien se refiere a Lispector como "una inspiración al momento de escribir el guion de esta película".

"Rodamos una tarde en un vagón de tren en el que viajamos hasta el final de la línea y regresamos. El rodaje terminó cuando volvimos a la ciudad y entramos en los oscuros túneles. En este punto, el vagón del tren fue superado por el hedor a pescado y sólo quedaba un valiente pasajero", recuerda Eliza Barry Callahan que dice sobre Bay of Cádiz que "se encuentra, creo, en algún lugar entre mi trabajo de escritura y dirección".