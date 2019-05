La artista Marina Anaya reafirma su compromiso con la felicidad en Benot

Lugares distantes pero comunes que, desde su incondicional galería Benot, de los que alaba el trato y su elegancia expositiva, nos permite transportarnos hasta las islas de Okinawa, o su particular viaje a la felicidad.

Los proyectos de una artista multidisciplinar

El estudio de Marina Anaya va más allá de la pintura y el grabado. Hace unos años se enmarcó en nuevos proyectos de escultura y joyería, y ahora ha ampliado su abanico creativo a la cerámica. “Actualmente estoy trabajando bastante la cerámica, e incluso me sigo formando en la Escuela de Cerámica de Madrid, pues siempre se aprende algo nuevo y es maravillosa”. Y aunque no ha llevado a Benot ninguna muestra, no descarta hacerlo próximamente, aprovechando uno de sus viajes a Cádiz, entre los muchos que hace por ferias de arte de todo el mundo. También continúa con la escultura en latón y su colección de joyería, “que es una línea pequeñita pero que funciona muy bien”. Unos trabajos que concibe “como escultura en formato pequeño y que favorezca, claro”. Una colección que puede verse en su web

www.marinaanaya.com.