Marejada cumple su 50 aniversario

Quienes paseaban hace unos días por la Alameda se toparon con un insólito espectáculo en torno a la escultura de Carlos Edmundo de Ory, en la glorieta dedicada al escritor gaditano. Y es que varios de los integrantes de Marejada estaban celebrando de una forma muy particular el 50 aniversario del nacimiento del grupo literario con el que unos jóvenes entusiastas animaron el grisáceo panorama cultural gaditano de los primeros años 70 del siglo pasado.

Marejada nació el 6 de mayo de 1971 en el café Parisién de la Plaza de San Francisco y muy pronto el pequeño grupo que formaban sus creadores fue creciendo hasta integrar a más de veinte personas, que realizaron durante tres años y con carácter semanal cien tertulias literarias los sábados por la noche en la trastienda de Libros Cádiz. Se dedicaron estudios a la Generación del 27; a la poesía hispanoamericana; la generación ‘Beat’ norteamericana y a los poetas Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Miguel Hernández y Blas de Otero, entre otros. En algunas sesiones también se leían y analizaban las incipientes obras de los poetas del grupo. No faltaron tampoco algunos encuentros sobre el flamenco, Pablo Picasso o Falla.

En enero de 1973 publican la revista Marejada, con muchas pretensiones que pronto se vieron frustradas, pues sólo logran sacar un número por falta de apoyo económico. En aquella ocasión, lograron colaboraciones de Jorge Luis Borges, Juan Lizcano, Carlos Edmundo de Ory, Félix Grande, Francisca Aguirre, Fernando Quiñones, etc. El número dos de la revista, con inéditos de Ernesto Sábato y de otros autores reconocidos, se quedó compuesto y sin publicar por falta de recursos, a pesar de que los ‘marejados’ se patearon los despachos de algunos jerarcas franquistas de la época, que, como era de esperar, no mostraron interés alguno por apoyar el proyecto.

Marejada dio también varios recitales públicos en Cádiz y su provincia, así como en colegios mayores e instituciones culturales de Sevilla y Madrid. El grupo montó además en 1973 dos complejos espectáculos donde se conjuraban la poesía, la música, la danza y el teatro, ambos en el Colegio Mayor Chaminade de Cádiz, gracias a la generosa hospitalidad de su entonces director Javier Anso. El primero de ellos fue ‘El Nacimiento y el Niño’, un entusiasta alegato a favor de la infancia y una encendida denuncia de los abusos contra los niños en todas las sociedades y circunstancias.

El segundo, ‘La Orygénesis’, que se representó el 25 de mayo de 1973, estaba dedicado íntegramente al escritor Carlos Edmundo de Ory en el cincuentenario de su nacimiento. En el espectáculo intervinieron 20 personas debidamente caracterizadas, en tres escenarios, con los textos de Ory como soporte literario sustancial, poemas cantados con músicas compuestas expresamente por los músicos del grupo, con un vistoso juego de luces y un constante movimiento escénico. Los personajes de la obra fueron creados por el grupo a partir del nombre y apellido del propio Carlos Edmundo de Ory, con algunos guiños cómplices al movimiento postista. Sólo pudo representarse una vez, por varias razones, entre ellas las dificultades que entrañaban su montaje, la escasa experiencia del joven e intrépido grupo en el ámbito teatral y la falta de medios.

Siete de aquellos entonces jóvenes integrantes de Marejada han elegido precisamente este espectáculo para festejar el 50 aniversario de la creación del grupo literario. Y lo hicieron el pasado martes en la Glorieta Carlos Edmundo de Ory, donde volvieron a encarnarse en sus respectivos personajes. Así, Manuel Fernández Bago (el Bufón Orygénico) –“yo soy la risa y el llanto”– convocó de nuevo a todos los habitantes en el mundo de Ory; Juan José Gelos (el Lector de Cartas) volvió a leer la que Carlos Edmundo envió a Jesús Fernández Palacios en diciembre del 71 y en la que le recordaba citando a Gorki que “la vida es de una astucia tan diabólica que aquellos que no saben odiar no saben tampoco amar profundamente”; Pedro Rivera fue el encargado de leer el poema de Ory que en ese lejano mayo de 1973 leyera Sexory, el tristemente desaparecido miembro del grupo Rafael de Cózar; Paco Sánchez era de nuevo el Postimbalista con un poema de Alberto Porlan dedicado a Ory; mientras que José Ramón Ripoll (Cuerpory) recreaba su poema ‘Soneto para un mundo lleno de Ed’; y Rafael Damián (el Flautopostista) decía el poema ‘Antiguo anticuario’, del libro de Ory La flauta prohibida, y dejaba en la mano de bronce del escritor, como regalo, un poema propio. Antes de ponerse de nuevo en la piel de Corazónory Jesús Fernández Palacios recordaba los inicios de su relación con Ory en 1970 cuando lo descubrió y quedó fascinado con su obra poética, recordando también el decidido apoyo del poeta a Marejada, así como la generosa hospitalidad que dispensó al grupo José Rivera, propietario de Libros Cádiz y padre de Pedro, también librero y editor. Y así Corazónory rescataba las palabras con las que se presentaba el espectáculo dedicado al poeta “hasta hace pocos años casi olvidado en España e ignorado, tristemente ignorado, en su tierra” y que expresaban la “tristeza” de los jóvenes letraheridos al “comprobar cómo en medio de tanta confusión, de tanta violencia, la gente no sabe distinguir a sus poetas, a sus filósofos, no sabe rescatar a los injustamente olvidados”. Con la lectura de su poema ‘Carlos E. de Ory tiene 50 daños’ terminaba la entusiasta celebración de este otro cincuenta aniversario en la que los de Marejada estuvieron acompañados de Laura Lachèroy, viuda de Carlos Edmundo y presidenta de la Fundación que lleva su nombre, y Salvador García, director de la misma.