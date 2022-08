Manuel Lombo: “En el escenario es donde aflora el verdadero ser, donde está mi esencia”

-¿Qué podemos encontrar en este nuevo trabajo?

-Ha sido una apetencia personal absoluta de canciones un poco de manera aleatoria, que me han gustado de siempre, que tenía ganas de cantar, junto a un compendio de otras que eran los momentos mas especiales del programa que he presentado en estas dos últimas temporadas ‘Música para mis oídos’, donde se encuentran Pastora Soler, Gala Évora, La Macanita, Argentina, Pepe Roca de Alameda... Yo creo que también impulsado por mi último disco, ‘Bambino’, siguiendo ese estilo musical de hacer versiones y llevarlas a mi terreno, con ese estilo aflamencado y esos duetos de la televisión.

-¿Y qué ha tenido más peso a la hora de elegir los temas? ¿Las canciones que más le gustaban, las que tenían una especial significación para usted…?

-Creo que un poco de todo. Había algunas que tenía claras, como por ejemplo ‘Silencio para un torero', que la llevo en el repertorio desde mi primer disco pero que ya estaba descatalogado, y no había manera de escucharla en ningún soporte y es que como si no la hubiera grabado nunca. Después he descubierto algunas indagando en el nuevo disco, por ejemplo ‘Yo lo comprendo’, un guiño también a Parrita que me gustaba mucho que era ‘Amor de rosa y miel’, que es el primer single, que descubrí en una boda gitana. Algunas han venido por casualidad, otras porque las he temido siempre. Tenía claro que quería meter algo de Manuel Alejandro, que para mí es autor de cabecera. Ha sido por apetencia absolutamente que es una de las cosas buenas que tiene también no estar sometido a una multinacional, que uno puede hacer lo que quiera.

-Usted se define así mismo como artista ecléctico, es decir, que toca muchos palos. ¿Dónde se siente más cómodo que le ubiquen dentro de esa variedad?

-Es cierto que cada campo que he tocado tiene su aquel y es porque me siento cómodo. Yo vengo de cantar para el baile, de hacer flamenco y últimamente estoy haciendo muchos espectáculos flamencos pero para mí ‘Lombo por Bambino’ fue un punto inflexión. Yo creo que ese estilo no solo es el que más me gusta sino también el que el publico más acoge y más me demanda.

-¿Y el que haya tantos estilos no se corre el peligro de la indefinición, o por el contrario, tiene la ventaja de que puede llegar a un público más diverso?

-A estas alturas de la película y de mi vida ya me da un poco igual. Antes si le digo que hubiese buscado la complacencia del público pero ya….

-¿Quizás el secreto es su estilo personal a la hora de abordar todo esos estilos?

-Mi suerte es que tengo una voz peculiar, no vamos a decir que ni mejor, ni peor, ni más bonita, sino una voz que se identifica y eso es una ventaja. Tengo un instrumento que tengo que cuidar mucho, aunque la gente ve que es una voz potente, tengo que tener mucho cuidado con ella, estar muy encima, con mucha clase vocal. Ese es el punto que tengo a mi favor y que me diferencia.

-El estreno de esta gira ha sido en el Teatro Mestranza de Sevilla y el próximo concierto tendrá lugar en Sanlúcar de Barrameda 19 de agosto y el último videoclip con Gala Évora también ha sido grabado allí. Usted siempre ha estado muy vinculado a la provincia de Cádiz. ¿Qué es lo que le aporta este territorio?

-Dos de ellos los he grabado en Sanlúcar. Yo soy un nazareno, sevillano, muy orgulloso de donde soy pero también muy abnegado a otras provincias. Soy un enamorado de Andalucía en general. Tengo una parte de mi corazón en Málaga, una parte de mi vida que pasé en Córdoba, y después tengo otra parte muy de Cádiz. A mí realmente de Cádiz, independientemente de su luz totalmente diferente, de todo lo bueno como la gastronomía, la cultura etcétera, es el público. Creo que no hay un público más entendido en música que el de Cádiz.

-¿Y eso a qué puede ser debido? ¿Carnaval, flamenco…?

-Es un público que oye de manera diferente y sabe perfectamente lo que está ocurriendo. Lo he notado muchas veces cuando he estado aquí. La última vez que tengo presente es cuando estuve con Ainhoa Arteta en el Falla, que hicimos muchas piezas con variedad tonal y, sin embargo, hicimos el 'Adeste Fideles' a capela y la ovación que recibimos fue, no sólo en esa pieza, sino en villancicos que no eran tan evidentes y que tú sabes que es una pieza especial y que en otro sitios la gente la recibe de otra manera, y tú tienes claro que aquí el público se da cuenta de que esto es especial. Lo del público de Cádiz es increíble.

-¿Cuáles son sus referentes?

-En mí hay muchos tipos de música. Empecé haciendo flamenco y mis maestros fueron José de la Tomasa y Naranjito de Triana. Me gusta mucho la música clásica, los clásicos españoles como Falla, Turina, Joaquín Rodrigo.. En el tema musical he oído muchísimo a Rocío Jurado, a Lole y Manuel, a María Jiménez. Y también escucho mucho a mis contemporáneos, a Estrella Morente, a Marina Heredia, a Argentina, a Arcángel,. En mí cabe mucha música. Mi abuelo era un gran aficionado a la música en general y todavía conservo sus casetes y ahí empecé yo a tener ese oído para la música.

-Eso también le habrá influido para la variedad en los estilos

-Claro. Es que ahí yo unas veces escuchaba flamenco, copla, música actual porque mi abuelo Manuel tenía un gusto musical muy amplio. Murió cuando yo era pequeño pero, sin embargo, tengo ese recuerdo de que venía a casa con un aparato de música grande y traía las cintas de casetes.

-¿Qué le aporta ese programa que presenta ‘Música para tus oídos?

-Me ha llenado muchísimo. He conocido a artistas que he admirado, porque de pronto me he visto entrevistando a artistas con los que he soñado de pequeño, a artistas emergentes. Y, por supuesto, he conocido el patrimonio de Andalucía. Hemos grabado en lugares espectaculares que estoy seguro que no hubiese visitado nunca. Me ha enriquecido muchísimo.

-Y le ha servido también de base para el disco.

-He vivido momentos muy bonitos en esta segunda temporada. Por ejemplo cantar con Zenit ‘Soñar contigo’, que yo esa canción la he cantado y soñado mil veces y de pronto verte con el autor y hacer un dueto.. O con Gala Évora, ‘Tengo un amor’, que esa canción fue un boom cuando yo no era artista y todo es se lo debo al programa.

-Usted lleva ya 15 años de trayectoria. ¿En qué ha cambiado ese Manuel Lobo de los inicios al actual?

-Artísticamente uno evoluciona porque ya son muchas actuaciones y trabajos y se va definiendo. Quizás el Manuel Lobo de ahora esta volviendo a esos orígenes. Yo me di a conocer en televisión de la mano de María Jiménez y un poco de ese estilo de mis discos de ahora está volviendo a ello. Y a nivel personal Manuel Vázquez, la evolución normal que puede tener una persona con esta edad. He conocido a mucha gente y soy acumulador de personas en mi vida pero sigo siendo súper normal, sigo yendo a los mismos sitios que antes. En lo personal la madurez normal que se va a teniendo con la edad y en lo artístico he pasado por muchos escenarios y he tocado muchos estilos y un poco estoy viviendo a mis inicios.

-¿Hay algo con lo que sueña hacer desde el punto de vista artístico?

-Una fantasía es cantar con Orishas o con Beyoncé. Después no tengo tampoco unas ambiciones grandes. Eso es una cosa loca, si tuviera un sueño sería cantar con alguno de ellos. A Beyoncé la vi en Nueva York en el escenario y me impresionó su trabajo. Me pareció increíble.

-¿El escenario es su hábitat natural? ¿Disfruta mucho ahí?

-Mucho. Es donde aflora el verdadero ser, donde está mi esencia. Ahí se olvida todo. Cuando estás en el escenario te olvidas de todo, hasta del dolor. Recuerdo una actuación en la que estaba infiltrado por unos dolores de espalda y veo vídeos de aquella actuación bailando y dándolo todo. No sé que sustancia, si será la adrenalina o lo que sea, qué es lo que produce para olvidarte de todo.

-El miedo escénico con usted no existe entonces.

-Hay siempre un temor en la responsabilidad en el tema vocal. Pastora Soler, de la que todo el mundo tachó por miedo escénico, era por un tema vocal realmente. Yo estoy acostumbrado a cantar con la voz muy limpia y no encontrarte a lo mejor ese día del todo bien es lo que te da un poco de inseguridad pero no por el público, sino por la inseguridad de no poder dar el cien por cien. Por eso siempre estoy cuidándome la voz.

-Leí en una entrevista que tuvo con los lectores de Diario de Cadiz que le encantaría cantar una saeta en la Semana Santa de Cádiz.

-No he podido cumplirla porque la Semana Santa es la misma fecha en todos sitios y a mí, pese a que me gusta mucho la cultura andaluza, en esa fecha es casi imposible moverme de Sevilla. Pero bueno, nunca se sabe.

-¿Y la copla?

-Es un género que está ahí que nunca he grabado nada. Tuve un espectáculo una vez todo de Rafael de León que hice en el Alcázar de Sevilla con orquesta sinfónica y no descarto tener un disco de copla, pero además clásica, con los arreglos clásicos. A pesar de no tener ningún disco de copla, hice ‘Azabache’ con Pastora Soler, Diana Navarro e hice esto de Rafael de León que tuvimos seis o siete conciertos. Cualquier día lo mismo lo retomamos.

-¿Y tiene algo ya pensado para los villancicos?

-Bueno, tengo nueve conciertos ya firmados. Normalmente se empiezan a mover ahora pero es que desde febrero o marzo nos llamaron ya de la Línea de la Concepción.

-Usted ha conseguido darle otro aire a los villancicos e incluso elevarlos de categoría.

-Esto fue una casualidad. Fue porque yo tenía metido en la cabeza un disco de Rocío Jurado, creo que del 88 llamado ‘Nueva Navidad’, que escuchaba mucho y Raphael también tenía su propio disco. Una vez que firmé con una discográfica dije que firmaba con ellos con la condición de que me dejaran hacer un disco de villancicos y se quedaron a cuadros. Ahora hay conciertos de villancicos y demás, pero este disco entonces no haba nadie que lo hiciera. Se gastaron los mínimo. Y, de pronto, yo entré en listas de ventas con esos villancicos. Se hizo la presentación en la Catedral de Sevilla y a partir de ahí no he parado. Después hice otro disco y seguimos haciendo una gira de diez años. A la Catedral de Cádiz he venido tres años.

Lo que sí que me agrada mucho es que he abierto una vía en mucho sitios de conciertos benéficos. Se ha abierto una vía de trabajo para mis compañeros y una vía de ingresos para entidades benéficas. Pero sí es verdad que la firma de dicos casi que se rió de mí.